В Японии в ходе обыска у похитителя обнаружили большое количество женского белья



Японская полиция в доме серийного похитителя 56-летнего Тецуо Урату в ходе обыска обнаружила 730 элементов женского белья.

На Урату вышли после жалобы одной студентки – она обвинила мужчину в краже шести комплектов нижнего белья. У Тецуо решили провести обыск и обнаружили целый склад одежды. Он признался, что годами похищал бельё из ближайших прачечных.

В Японии нередко задерживают подобных похитителей – например, в 2019 году полиция префектуры Оита заявила о поимке рекордсмена. У некого Тору Адати нашли аж 1100 украденных предметов женского нижнего белья.