В Японии в ходе обыска у похитителя обнаружили большое количество женского белья

6 сентября, 17:15


Японская полиция в доме серийного похитителя 56-летнего Тецуо Урату  в ходе обыска обнаружила 730 элементов женского белья.

На Урату вышли после жалобы одной студентки – она обвинила мужчину в краже шести комплектов нижнего белья. У Тецуо решили провести обыск и обнаружили целый склад одежды. Он признался, что годами похищал бельё из ближайших прачечных.

В Японии нередко задерживают подобных похитителей – например, в 2019 году полиция префектуры Оита заявила о поимке рекордсмена. У некого Тору Адати нашли аж 1100 украденных предметов женского нижнего белья.

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.