В животе жителя Ширвана обнаружен забытый 8 месяцев назад тампон

6 сентября, 16:26

В желудке жителя Ширвана был обнаружен тампон, забытый во время операции 8 месяцев назад.

65-летний житель Ширвана Зульфугаров Алим Самед оглу 21 января этого года перенес операцию на предстательной железе в хирургическом отделении Ширванского лечебно-диагностического центра. Состояние пациента после этого ухудшилось.

Хирург Ширванского лечебно-диагностического центра Ильгар Мирзoев, проводивший операцию, успокоил пациента и сказал, что это обычное явление. После того, как состояние стало критическим, А.Зульфугаров был прооперирован 10 августа этого года в Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета.

Из желудка пациента, у которого диагностирован рак, был обнаружен и удален забытый во время операции, проведенной 8 месяцев назад, прогнивший тампон. Из-за халатности хирурга пациент столкнулся с угрозой смерти. 8 месяцев пациент жил с ужасной болью.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики, на основании обращения Зульфугарова в прокуратуре города Ширвана возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия. О завершении расследования будет сообщено дополнительно.

Отметим, Алим Зульфугаров является отцом шехида Отечественной войны, офицера Зейнала Зульфугарова.

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.