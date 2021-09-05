Вице-президент AZAL: Иншаллах, в ближайшие годы мы примем участие и в открытии аэропортов в Восточном Зангезуре



«Сегодня очень знаменательный день для азербайджанского народа».

Об этом заявил вице-президент авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Эльдар Гаджиев, комментируя испытательный полет пассажирского самолета из Баку в международный аэропорт Физули, передает АПА.

Он отметил, что пассажирский самолет «Карабах» и один из крупнейших грузовых самолетов «Boeing 747-400» совершили технические полеты в Физулинский международный аэропорт, являющийся воздушными воротами Карабаха.

«Трудно передать на словах чувства, которые мы испытываем. Еще год назад наши земли были под оккупацией, а 11 месяцев назад на этих землях шли ожесточенные бои. Выражаем благодарность нашему Верховному главнокомандующему, азербайджанской армии, которые подарили нам сегодняшние чувства. Добро пожаловать в Карабах».

Э. Гаджиев сказал, что по распоряжению президента Азербайджана уже начато строительство двух аэропортов в Восточном Зангезуре.

«Иншаллах, в ближайшие годы мы вместе примем участие и в открытии аэропортов в Восточном Зангезуре», — подчеркнул он.