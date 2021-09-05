Байден забыл название песни со свадьбы дочери

5 сентября, 09:45


Американский президент Джо Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название песни, которая играла на церемонии, пишет Daily Mail.

Как отметил лидер США, он не запомнил композицию, которая «играет тогда, когда все сидят на стуле». Во время выступления на конференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года Байден решил поделиться историей с торжества, которое прошло в 2012 году. Супруг наследницы американского президента Говард Крейн — еврей по национальности. Как отметил политик, церемонию одновременно проводили католический священник, а также еврейский раввин.

Затем глава государства вспомнил о католическом гимне, который он попросил сыграть на бракосочетании дочери. Однако Байден забыл название церковной песни. «У меня сейчас совершенно вылетело из головы… Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить», — сказал Байден.

В августе Байден несколько раз ошибся в ходе брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном». Он перепутал название столицы Катара, забыл вопрос журналиста из зала и заявил, что «Аль-Каида» покинула страну, хотя это противоречит официальной позиции Пентагона.

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Самолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха

5 сентября, 11:18


Сегодня в Международном аэропорту Физули состоялось знаменательное событие. Перед окончательной сдачей в эксплуатацию в первом аэропорту освобожденного Карабаха приземлился тестовый рейс, вылетившего из Баку самого крупного пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» — Airbus A340-500.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Символическим моментом стало то, что данный самолет носит название «KARABAKH» (самолеты во флоте AZAL названы в честь районов и городов Азербайджана).

Помимо этого, сегодня в аэропорту Физули приземлился и один из крупнейших грузовых самолетов – Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом впервые в Карабах были доставлены грузы авиасообщением.

Время полета по маршруту Баку-Физули на пассажирском самолете составило около 35 минут.

«Все это стало возможным благодаря непосредственному контролю над строительством со стороны президента Ильхама Алиева. Как отметил глава государства, этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что несмотря на короткие сроки аэропорт в Физули был построен со всеми высокими требованиями, предъявляемыми международным аэропортам», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

В Международном аэропорту в Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров. ВПП полностью оснащена инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любой тип самолетов. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров.