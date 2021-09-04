Когда «праздник» похож на траур

Как развертывание российских РЛС «отменило» в Карабахе «грузинский вариант»

Армянская сторона предприняла новую провокацию — азербайджанские позиции в окрестностях города Шуша подверглись обстрелу. ВС Азербайджана ответили, и, как уточняет Минобороны нашей страны, враг понёс потери. Вряд ли таким способом ханкендинская верхушка всерьёз рассчитывает вернуть контроль над Шушой. Тем более трудно поверить, что в Ханкенди проверяли решимость азербайджанской армии — там уже имели возможность убедиться, что Азербайджан отвечает по все более жесткому сценарию. Куда логичнее другое объяснение — провокация от безысходности. 2 сентября у верхушки местных сепаратистов — юбилейная дата: 30 лет назад провозгласили «Республику Арцах». Отмечали эту дату обычно пышно — с парадом и прочими торжествами, регулярно обещали «поднять флаг «Арцаха»» в Баку. А теперь местные телеграмм-каналы, тесно связанные с верхушкой сепаратистов, уныло бормочут, что «праздничных мероприятий в «республике» не будет. «Руководство» и жители «Арцаха», члены армянской парламентской делегации возложат цветы к городскому мемориалу Степанакерта в память о героях, погибших в трёх войнах (1991, 2016, 2020)». Вопреки традициям, впервые за три десятка лет в Ханкенди не появились и высшие руководители Армении — прибыла только парламентская делегация. Верхушка исполнительной власти Армении отделалась «заявлениями в поддержку» — и тут же удостоилась жесткого ответа от МИД Азербайджана, означавшего в переводе с дипломатического совет «прикусить язык». А в качестве бонуса — возможность любоваться на залитую огнями Шушу из Ханкенди, где перебои и с электричеством, и с водоснабжением, новости о масштабах и темпах восстановительных работ на освобождённых азербайджанских землях и остающийся без ответа вопрос: что дальше? О военном реванше при таком раскладе сил лучше не заговаривать. Более того, как раз накануне очередного «грустного праздника» в Ханкенди тихо рассыпались и надежды сепаратистов на так называемый «цхинвальских-сухумский вариант».

Строго говоря, вдумчивые аналитики с самого начала советовали Еревану и Ханкенди не особо обольщаться. Да, в части Карабаха развёрнуты российские миротворцы, но они вошли сюда в то время, когда Азербайджан уже одержал военную победу, а это меняет многое, если не все. Но теперь изрядную пищу для размышлений даёт еще одна новость, вроде бы прямого отношения к Карабаху не имеющая. Как несколько дней назад объявили в Москве, минобороны РФ приняло решение развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер», которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тысячи километров, о чем сообщил журналистам гендиректор Концерна «РТИ системы» (компания-разработчик) Юрий Аношко.

И это не просто техническая модернизация. Вспомним: государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая обнаруживает пуски баллистических ракет и сообщает об этом командованию, прошли в России только в феврале 2021 года! Разгадка простая: в СССР, конечно, существовала собственная система предупреждений о ракетном нападении, но находились важнейшие ее элементы за пределами территории нынешней РФ, так что просто воспользоваться старой системой и потихоньку ее модернизировать уже не получится.

А между тем в этой старой системе были свои жемчужины, где особого внимания заслуживает Габалинская РЛС. Намеренно оставим в стороне, насколько современные станции типа «Армавир», «Воронеж» или «Контейнер» превосходят по своим характеристикам работавший в Габале старенький «Дарьял». Главным достоинством габалинского радара была его «точка расположения»: уникальное сочетание географических факторов позволяло отслеживать взлеты самолетов и пуски ракет даже на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Радар продолжал работать и после распада СССР. Но…в 2012 году Габалинская РЛС была закрыта. Договориться о продлении срока аренды не удалось, и российские военнослужащие покинули Габалу, создав примечательный прецедент.

Более того, как свидетельствуют материалы РосСМИ, в частности, телеканала «Звезда», в 2015 году Москва вновь пыталась «воткнуть» свою РЛС в Азербайджане. Во всяком случае, минобороновская «Звезда» сообщала о подготовке к размещению в Азербайджане российской РЛС типа «Воронеж». Ее строительство предполагалось начать в 2017 году.

Можно, конечно, выстроить множество версий, насколько эти переговоры были «увязаны в единый сценарий» с обострением ситуации на линии фронта в Карабахе в апреле 2016 года. Тем более что в армянской среде постоянно обсуждались разного рода планы «прорубать коридор» к российской границе через территорию Азербайджана, где на первом месте по понятным причинам как раз и находилась Габала и Габалинская РЛС. А накануне апрельских боев 2016 года тогдашний замминистра обороны Армении Давид Тоноян как раз и рассуждал, что «пояс безопасности вокруг «НКР»», как в Армении называли оккупированные районы Азербайджана, не входившие в бывшую НКАО, надо бы расширить. Но события на линии фронта пошли не по сценарию, армянская армия потерпела поражение, России пришлось срочно вмешиваться, спасать свой «форпост» и по ходу еще и заметать под ковёр планы «радиолокационного возвращения».

И если теперь РФ анонсирует развертывание цепи новых РЛС вдоль собственных границ и тестирует новую СПРН, это означает лишь одно: принцип «войдём куда захотим и не уйдём пока не пожелаем» на постсоветском пространстве более не действует. По крайней мере в отношении Азербайджана.

И вот эти данные, полученные с Габалинского радара, заставляют самым серьёзным образом усомниться, стоит ли так уж рассчитывать на повторение в Карабахе «цхинвальского варианта».

Если, конечно, хватит квалификации их прочитать и правильно оценить.

Нурани