Карт-бланш от сепаратистов: антитеррористическая операция становится неизбежной

3 сентября, 13:17

Сказали – сделали. Азербайджанские ВС в ночь на пятницу жестко пресекли вооруженную провокацию армянских сепаратистов близ города Шуша. Противоположная сторона, по данным азербайджанского оборонного ведомства, понесла потери. Азербайджан уже проинформировал об инциденте командование российских миротворцев и совместный Турецко-российский мониторинговый центр.

Напомним: еще 30 августа на служебном заседании в Минобороны глава ведомства Закир Гасанов приказал давать адекватный ответ на провокации на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев. Словом, слова азербайджанской армии не расходятся с делами.

Стоит отметить, что произошедшему инциденту предшествовало унылое празднование в «огрызке» «Дня независимости», в котором, в отличие от предыдущих лет, отсутствовали высокопоставленные армянские чиновники. Помнится, как визит экс-главы армянского МИДа Ары Айвазяна вызвал серьезное недовольство в Баку, и президент Алиев тогда предупредил Ереван, что этим визитам должен быть положен конец и, если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, армянская сторона пожалеет. Но, в отличие от Еревана, где прислушались к совету Алиева, в «огрызке» продолжают махать кулачками после драки. Причем все эти провокации происходят с регулярностью при попустительстве российских миротворцев.

И надо быть абсолютно наивным, чтобы думать, что миротворцы не могут угомонить сепаратистов. В конце концов, русские, часто репетирующие в последнее время подавление провокаций «условного противника», могли бы перейти к практике – ведь налицо действия конкретного «противника». Но это вряд ли произойдет, потому что Москва всегда руководствовалась своей тактикой: для управления тем или иным регионом ей всегда нужен был конфликт, и получая его, российские стратеги время от времени подливали масла в огонь…

Но чаша азербайджанского терпения переполнилась. Глядя на последние печальные новости, все больше убеждаешься в необходимости проведения антитеррористической операции, тем более Азербайджану предоставлен карт-бланш. Конечно, ответственность за участившиеся провокации можно взвалить на представителей «карабахского клана», покорным представителем которого является Виталик Баласанян, один из приближенных палача Ходжалы Роберта Кочаряна, занимающий ныне пост глава так называемого «Совбеза». А немногочисленное армянское население в Ханкенди все еще остается заложниками этой хунты. Но это мало что меняет.

Главари ханкендиских сепаратистов так и не сделали выводов из допущенных ошибок и продолжают наивно полагать, что им будет все по-прежнему сходить с рук. В этом и заключается их роковая ошибка, причем не только их, но и их покровителей. Брошенному Ереваном и оказавшемуся в унизительном одиночестве «огрызку» пора усвоить главный урок минувшей войны: либо перестать идти на обострение и реинтегрироваться в азербайджанское политическое, социальное и экономическое пространство, либо же всерьез заняться поисками дешевых билетов в Краснодар. Где, между прочим, из-за наплыва первоклашек, большинство которых армяне, в этом году в школе пришлось использовать почти все буквы алфавита…

А нам же пока что остается только ждать информационный бюллетень «Арбатского военного округа» и гадать, кого в этот раз там обвинят в нарушении режима прекращения огня… Чьи специалисты, к слову сказать, прибыли в Ереван для обсуждений модернизации армянской армии…

Максуд Салимов

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Скандальные формулировки на сайте «госзакупок» России

3 сентября, 15:15

Российские государственные структуры в очередной раз позволили себе недопустимые выпады против территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Minval.az, в Единой информационной системе правительства России, в разделе «Закупки», размещён заказ минобороны РФ на обслуживание российского миротворческого контингента, где карабахский регион Азербайджана в следующей редакции: «Оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах». О том, что это территория Азербайджана, не упоминается вообще. Отметим, что подобные формулировки противоречат и международному праву, и мандату миротворцев, и даже официальной позиции самой РФ, которая признавала и признает Азербайджан в границах, включающих Карабах.

Наш комментарий

Появление выражения «Республика Нагорный Карабах» на сайте российской правительственной структуры является открытым выпадом против территориальной целостности Азербайджана. Речь, напомним, идет о правительственной структуре, а не сообществе в соцсетях или даже информационном портале. Формулировки, приводимые здесь, должны по крайней мере соответствовать официальной позиции РФ.

Здесь можно, конечно, посоветовать авторам этого объявления ознакомиться с позицией собственной страны или хотя бы прочитать ответ президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года, где глава РФ отметил, что «с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и «Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан». Но вот насколько здесь речь идет о небрежности, а насколько — о намеренной и открытой провокации?

Можно, конечно, поспорить, насколько можно объяснить «небрежностью» появление в 2018 году в официальном «Вестнике Евразийской экономической комиссии» карты Армении с «включением» оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Тем более что ЕЭК карты исправила и принесла официальные извинения. Но вот после развёртывания в Карабахе миротворческого контингента «странностей» и «небрежностей», да еще к тому же направленных в одну сторону, слишком много. Достаточно вспомнить, как в феврале 2021 года МЧС России многократно «корректировало» свой пресс-релиз об отправке в Карабах гуманитарной помощи. Но здесь уже куда более серьезный уровень провокации, чем дискуссия, следует ли в российских релизах писать «Ханкенди» или «Степанакерт».

А тогда уже не получится не озвучить совсем уж неприятный вопрос: как это понимать? Россия, учитывая всю деликатность ситуации, не удосужилась проинструктировать насчёт приемлемых и неприемлемых формулировок хотя бы авторов официальных объявлений и релизов на государственных сайтах?

Намеренно оставим в стороне гадание, к каким итогам войны готовились в некоторых московских кабинетах осенью 2020 года, ждали ли там оккупации Арменией новых территорий Азербайджана и прогнозировали ли какие-то решения по «статусу Карабаха». Просто со дня подписания трёхстороннего заявления прошло уже достаточно времени, чтобы привыкнуть к тому, что уже никакой «Республики Нагорный Карабах» не существует, а вопрос статуса отправился в мусорную корзину. Понятно, что подобные булавочные уколы вряд ли поставят под вопрос границы и территориальную целостность Азербайджана. Но вот подорвать доверие к российской миротворческой операции они вполне могут. Особенно если не последует «работы над ошибками» уже со стороны властей РФ.

Нурани