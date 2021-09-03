Карт-бланш от сепаратистов: антитеррористическая операция становится неизбежной

Сказали – сделали. Азербайджанские ВС в ночь на пятницу жестко пресекли вооруженную провокацию армянских сепаратистов близ города Шуша. Противоположная сторона, по данным азербайджанского оборонного ведомства, понесла потери. Азербайджан уже проинформировал об инциденте командование российских миротворцев и совместный Турецко-российский мониторинговый центр.

Напомним: еще 30 августа на служебном заседании в Минобороны глава ведомства Закир Гасанов приказал давать адекватный ответ на провокации на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев. Словом, слова азербайджанской армии не расходятся с делами.

Стоит отметить, что произошедшему инциденту предшествовало унылое празднование в «огрызке» «Дня независимости», в котором, в отличие от предыдущих лет, отсутствовали высокопоставленные армянские чиновники. Помнится, как визит экс-главы армянского МИДа Ары Айвазяна вызвал серьезное недовольство в Баку, и президент Алиев тогда предупредил Ереван, что этим визитам должен быть положен конец и, если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, армянская сторона пожалеет. Но, в отличие от Еревана, где прислушались к совету Алиева, в «огрызке» продолжают махать кулачками после драки. Причем все эти провокации происходят с регулярностью при попустительстве российских миротворцев.

И надо быть абсолютно наивным, чтобы думать, что миротворцы не могут угомонить сепаратистов. В конце концов, русские, часто репетирующие в последнее время подавление провокаций «условного противника», могли бы перейти к практике – ведь налицо действия конкретного «противника». Но это вряд ли произойдет, потому что Москва всегда руководствовалась своей тактикой: для управления тем или иным регионом ей всегда нужен был конфликт, и получая его, российские стратеги время от времени подливали масла в огонь…

Но чаша азербайджанского терпения переполнилась. Глядя на последние печальные новости, все больше убеждаешься в необходимости проведения антитеррористической операции, тем более Азербайджану предоставлен карт-бланш. Конечно, ответственность за участившиеся провокации можно взвалить на представителей «карабахского клана», покорным представителем которого является Виталик Баласанян, один из приближенных палача Ходжалы Роберта Кочаряна, занимающий ныне пост глава так называемого «Совбеза». А немногочисленное армянское население в Ханкенди все еще остается заложниками этой хунты. Но это мало что меняет.

Главари ханкендиских сепаратистов так и не сделали выводов из допущенных ошибок и продолжают наивно полагать, что им будет все по-прежнему сходить с рук. В этом и заключается их роковая ошибка, причем не только их, но и их покровителей. Брошенному Ереваном и оказавшемуся в унизительном одиночестве «огрызку» пора усвоить главный урок минувшей войны: либо перестать идти на обострение и реинтегрироваться в азербайджанское политическое, социальное и экономическое пространство, либо же всерьез заняться поисками дешевых билетов в Краснодар. Где, между прочим, из-за наплыва первоклашек, большинство которых армяне, в этом году в школе пришлось использовать почти все буквы алфавита…

А нам же пока что остается только ждать информационный бюллетень «Арбатского военного округа» и гадать, кого в этот раз там обвинят в нарушении режима прекращения огня… Чьи специалисты, к слову сказать, прибыли в Ереван для обсуждений модернизации армянской армии…

Максуд Салимов