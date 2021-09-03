Армянские власти: решение Пашиняна не ехать в Карабах является политическим

3 сентября, 09:09

Никто из правительства Армении не поехал вчера в Карабах по случаю 30-летия провозглашения «независимости».

На вопрос радио «Азатутюн», почему не поехал премьер-министр Никол Пашинян, в пресс-службе аппарата правительства ответили кратко: премьер-министр с 31 августа находится в трехдневном отпуске. Министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян после заседания правительства заявил, что решение не ехать в Карабах является политическим. После поражения в 44-дневной войне Пашинян в Карабахе не был.

«Принято политическое решение, чего-то другого не ищите», — сказал Хачатрян. Член правительства не пояснил, в чем причина такого политического решения. По мнению депутата фракции «Честь имею» Тиграна Абраамяна, отсутствие высокопоставленных чиновников Армении в Карабахе означает, что власть приняла «продиктованные Азербайджаном правила игры».

По словам Абрамяна, на протяжении всего послевоенного периода Азербайджан навязывает свою повестку дня.

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.