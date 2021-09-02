Захарова: Вопрос Карабаха находится в фокусе внимания Москвы

2 сентября, 19:00

«Платформа шести», предложенная президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, будет способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов между странами.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что вопрос Карабаха находится в фокусе внимания Москвы.

«Наши основные усилия сконцентрированы на реализации договоренностей, в числе приоритетов находится решение гуманитарных задач, деэскалация напряженности на азербайджано-армянской границе, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в Закавказье. Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий», — сказала она.

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.