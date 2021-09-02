Захарова: Вопрос Карабаха находится в фокусе внимания Москвы

«Платформа шести», предложенная президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, будет способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов между странами.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что вопрос Карабаха находится в фокусе внимания Москвы.

«Наши основные усилия сконцентрированы на реализации договоренностей, в числе приоритетов находится решение гуманитарных задач, деэскалация напряженности на азербайджано-армянской границе, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в Закавказье. Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий», — сказала она.