Украина примет афганских беженцев и разместит их в тюрьмах

2 сентября, 17:45

Государственная миграционная служба Украины заявила о готовности принять значительное число беженцев из Афганистана. Об этом сообщила  пресс-служба миграционного ведомства.

«Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов», — отметило агентство «Украинские новости». При этом миграционная служба не уточнила, о каком количестве потенциальных мигрантов идет речь.

В то же время стало известно, что Украина ожидает прибытия пяти тысяч беженцев из Афганистана и планирует размещать их в двух закрытых тюрьмах вблизи Киева. Об этом сообщило издание «Детектив Инфо», ссылаясь на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

МВД предложило рассмотреть вопрос о размещении трех тысяч афганских беженцев на Украине в помещениях двух закрытых учреждений пенитенциарной системы в Киевской области: в выставленных на торги «Ирпенском исправительном центре» и Бучанской исправительной колонии. Часть беженцев Украина готова поселить в специальных пунктах и депортационных центрах.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.