Украина примет афганских беженцев и разместит их в тюрьмах

Государственная миграционная служба Украины заявила о готовности принять значительное число беженцев из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба миграционного ведомства.

«Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов», — отметило агентство «Украинские новости». При этом миграционная служба не уточнила, о каком количестве потенциальных мигрантов идет речь.

В то же время стало известно, что Украина ожидает прибытия пяти тысяч беженцев из Афганистана и планирует размещать их в двух закрытых тюрьмах вблизи Киева. Об этом сообщило издание «Детектив Инфо», ссылаясь на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

МВД предложило рассмотреть вопрос о размещении трех тысяч афганских беженцев на Украине в помещениях двух закрытых учреждений пенитенциарной системы в Киевской области: в выставленных на торги «Ирпенском исправительном центре» и Бучанской исправительной колонии. Часть беженцев Украина готова поселить в специальных пунктах и депортационных центрах.