В Баку пришедшие на вакцинацию супруги разбили стекло поликлиники и избили врачей

В Баку пришедшие на вакцинацию от коронавируса граждане разбили стекло входной двери поликлиники.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, инцидент произошел 31 августа около 18:40 вечера.
«Занявшие очередь для вакцинации граждане пропускались в медицинское учреждение с соблюдением мер социального дистанцирования. После того как дверь закрылась, один из мужчин вместе с супругой ворвались в медучреждение, сломав стекло входной двери поликлиники, и нанесли травмы троим врачам», — отмечается в сообщении.
По факту направлено официальное обращение в правоохранительные органы.