В Баку пришедшие на вакцинацию супруги разбили стекло поликлиники и избили врачей

1 сентября, 12:31

В Баку пришедшие на вакцинацию от коронавируса граждане разбили стекло входной двери поликлиники.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, инцидент произошел 31 августа около 18:40 вечера.

«Занявшие очередь для вакцинации граждане пропускались в медицинское учреждение с соблюдением мер социального дистанцирования. После того как дверь закрылась, один из мужчин вместе с супругой ворвались в медучреждение, сломав стекло входной двери поликлиники, и нанесли травмы троим врачам», — отмечается в сообщении.

По факту направлено официальное обращение в правоохранительные органы.

﻿

АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.