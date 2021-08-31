Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев, завоевавших очередные медали

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх в Токио-2020.
«По итогам на сегодняшний день у Азербайджана 10 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! От всей души поздравляю наших сегодняшних победителей – Рамана Салеха, завоевавшего еще одну золотую медаль, обладателя серебряной медали Ламию Велиеву и бронзового призера Саида Наджафзаде!. Желаю нашей национальной сборной новых побед и достижений!»,- написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в «İnstaqram».
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