Азербайджан, Россия, Иран и Казахстан проведут учения на Каспии

31 августа, 11:58

Корабли России, Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут в начале сентября совместные военно-морские учения в Каспийском море, после завершения конкурса «Кубок моря». Об этом сообщил во вторник журналистам глава российской делегации замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов, передает РИА Новости.

«Сразу после завершения «Кубка моря» у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море», — сказал Екимов, слова которого приводит пресс-центр Армейских международных игр.

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Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

31 августа, 13:10

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран.