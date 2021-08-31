Азербайджан, Россия, Иран и Казахстан проведут учения на Каспии

Корабли России, Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут в начале сентября совместные военно-морские учения в Каспийском море, после завершения конкурса «Кубок моря». Об этом сообщил во вторник журналистам глава российской делегации замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов, передает РИА Новости.

«Сразу после завершения «Кубка моря» у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море», — сказал Екимов, слова которого приводит пресс-центр Армейских международных игр.