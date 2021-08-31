Лавров обсудит с новым главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет в Москве нового главу МИД Армении Арарата Мирзояна, для которого визит в Россию станет первой зарубежной поездкой на этом посту. Как ожидается, повестку переговоров возглавит текущая ситуация в нагорнокарабахском урегулировании, передает ТАСС.

В преддверии встречи в МИД РФ указали на союзнический характер российско-армянских отношений. Планируется, что стороны обсудят дальнейшие шаги по их развитию во всех областях, а также рассмотрят перспективы укрепления сотрудничества в общих интеграционных объединениях — СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Кроме этого, министры уделят внимание координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

«Одной из ключевых тем встречи станет рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с реализацией договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Будут предметно рассмотрены гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, ситуация на армяно-азербайджанской границе и процесс разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — информировали на Смоленской площади.