Лавров обсудит с новым главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху

31 августа, 09:14

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет в Москве нового главу МИД Армении Арарата Мирзояна, для которого визит в Россию станет первой зарубежной поездкой на этом посту. Как ожидается, повестку переговоров возглавит текущая ситуация в нагорнокарабахском урегулировании, передает ТАСС.

В преддверии встречи в МИД РФ указали на союзнический характер российско-армянских отношений. Планируется, что стороны обсудят дальнейшие шаги по их развитию во всех областях, а также рассмотрят перспективы укрепления сотрудничества в общих интеграционных объединениях — СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Кроме этого, министры уделят внимание координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

«Одной из ключевых тем встречи станет рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с реализацией договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Будут предметно рассмотрены гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, ситуация на армяно-азербайджанской границе и процесс разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — информировали на Смоленской площади.

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Талибы предприняли неудачную попытку штурма Панджшерской долины и понесли серьезные потери

31 августа, 10:45

Движение «Талибан» на фоне завершившегося вывода войск США минувшей ночью с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, который возглавляет сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда Ахмад Масуд.

«Талибы атаковали передовые посты Фронта с двух направлений: со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж. Наступление талибов было отбито без особого труда», — сообщил источник.

По его словам, потери экстремистов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус- Сираджем было убито 12 боевиков «Талибана», еще 26 ранено.

Среди защитников Панджшера также имеются раненые, отметил источник.

Талибы пока не комментировали данную информацию.