Ученые выявили в ЮАР новый штамм ковида

30 августа, 20:17

Ученые из Южно-Африканской Республики (ЮАР) сообщили, что на территории страны циркулирует новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Eyewitness (EWN).

Специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний назвали данный штамм — C.1.2, он был впервые был зафиксирован в мае 2021 года. Минздрав республики, как сообщает издание, уже предупредил ВОЗ о новой мутации коронавируса.

Исследователи выяснили, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью и одновременно высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C.1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был обнаружен в ЮАР в январе 2021 года.

По данным СМИ, случаи заражения штамм С.1.2 уже зафиксированы в Демократической Республике Конго, Китае, Новой Зеландии, Великобритании, Португалии, Швейцарии и на Маврикии.

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Баку: В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение и их убийство

30 августа, 22:44

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.