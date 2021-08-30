Ученые выявили в ЮАР новый штамм ковида

Ученые из Южно-Африканской Республики (ЮАР) сообщили, что на территории страны циркулирует новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Eyewitness (EWN).

Специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний назвали данный штамм — C.1.2, он был впервые был зафиксирован в мае 2021 года. Минздрав республики, как сообщает издание, уже предупредил ВОЗ о новой мутации коронавируса.

Исследователи выяснили, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью и одновременно высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C.1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был обнаружен в ЮАР в январе 2021 года.

По данным СМИ, случаи заражения штамм С.1.2 уже зафиксированы в Демократической Республике Конго, Китае, Новой Зеландии, Великобритании, Португалии, Швейцарии и на Маврикии.