Ильхам Алиев: По моему поручению это логово дьявола в Шуше было уничтожено

Новый пятизвездочный отель в Шуше будет сооружен на месте бывшего строительства здания т.н. «парламента НКР».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

«Я сам выбрал место для строительства нового пятизвездочного отеля на том самом месте, где ненавистный враг строил здание т.н. «парламента Нагорно-Карабахской республики». Это делалось с целью подразнить нас. Понятия «Нагорно-Карабахская республика» не существует. Фундамент этого здания уже был заложен, и даже были завершены каменные работы. По моему поручению это логово дьявола в Шуше было уничтожено», — сказал Ильхам Алиев.

По его словам, в новом отеле будет 150 номеров.

«В настоящее время в шушинских отелях «Карабах» и «Харыбюльбюль» в общей сложности имеется 150 номеров, таким образом, в городе будет 300 гостиничных номеров. Также в новом отеле будет большой конференц-зал и помещения для мероприятий», — добавил президент.

Ильхам Алиев напомнил, что открытие отеля «Карабах» после капитального ремонта в Шуше состоялось в минувшее воскресенье. «В период оккупации отель «Карабах» находился в ужасном состоянии, работало всего два этажа, не было ни воды, ни электричества. Есть соответствующие кадры», — цитирует главу государства «Интерфакс-Азербайджан».

Президент подчеркнул, что самым важным среди проведенных в Шуше мероприятий стала закладка фундамента нового жилого комплекса.