Представитель РПЦ назвала одной из задач российского государства «захват территорий других стран»



Руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Анна Богданова назвала задачей России захват других народов и территорий других стран.

«Освоение земель — это не самое главное. Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе. А задача святого человека — это освятить эту землю. То есть прийти, молиться, совершить евхаристию на ней», — заявила она.

На высказывание Богдановой отреагировал опальный протодиакон Андрей Кураев, запрещенный к служению патриархом Кириллом. «Вот этот феодализм педагоги понесут детям», — написал Кураев в Facebook.

