«Воздушный месседж» Азербайджана и необъявленная «воздушная тревога» в стане сепаратистов

Восстановительные работы в Карабахе идут рекордными темпами — это в очередной раз подтвердила новая поездка президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан ханым Алиевой на освобождённые земли. Открытие в Шуше восстановленного мавзолея Молла Панаха Вагифа, дома-музея Бюльбюля, отеля «Карабах», Дорога Победы — в истории Карабаха начинается новая страница. Азербайджан, одержав победу в войне, теперь решает не менее важную задачу — возрождение Карабаха.

Но особого внимания здесь заслуживают новые аэропорты — Физулинский и Лачинский.

Президент и первая леди, напомним, ознакомились с новым аэропортом в Физули. Глава государства отметил: «Строительство аэропорта началось в этом году. Я говорил, что в этом году Физулинский международный аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими стремительными темпами. Уже готова взлетно-посадочная полоса. Здесь ведутся завершающие работы. Еще раз хочу отметить, что в этом году я заложил фундамент аэропорта, а сейчас мы едем знакомиться со строительными работами. Этот аэропорт — воздушные ворота Карабаха».

Добавим от себя: в числе прочего, в Физулинском аэропорту проводится проверка навигационного оборудование. Проводится она с применением полностью автоматизированного комплекса летной инспекции Aerodata AD-FIS-112, установленного на самолет бизнес-класса ATR 42-500.

И вот этот самолет, судя по всему, не на шутку напугал жителей села Красный Базар, которые заметили его в небе, да еще на низкой высоте. Над Красным Базаром самолет прошёл трижды.

Вообще-то в XXI веке самолёт в небе уж точно не диковинка. Но у оставшегося немногочисленного населения «миротворческой зоны» — своё измерение. Больше четверти века оккупированные Арменией земли Азербайджана, как того и требуют правила ICAO, были закрыты для полетов гражданской авиации (и сбитый армянскими оккупантами иранский самолёт с семьями дипломатов — слишком жестокое доказательство, насколько эти меры били оправданы). Самолёт в небе означал здесь в лучшем случае учения, в худшем — настоящую войну.

Намеренно не станем озвучивать ироничные вопросы, не повторилась ли в Красном Базаре нашумевшая история в армянском селе с говорящим названием Паник близ турецкой границы. Там, напомним, личный состав российской базы проводил учения, сельчане решили, что это началась война с Турцией, и в прямом смысле перепугались до обмороков. Тем более что совсем недавно случилась нешуточная паника из-за взрывы на окраине Ханкенди. Важно другое. И новые аэропорты, и самолёт в небе над Красным Базаром — это «воздушный месседж» Азербайджана: в карабахское небо возвращается не столько гражданская авиация, сколько международно признанные границы. Еще 25 ноября 2020 года AZAL в своём пресс-релизе проинформировал, что, во-первых, «в обновленный реестр ICAO <…> войдут также воздушные гавани, расположенные на освобожденных территориях в Карабахе – в Агдаме, Физули и Ханкенди», и «это является очередным подтверждением того, что международные авиационные структуры признают территориальную целостность Азербайджана», а во-вторых, теперь в Азербайджане берутся за восстановление аэронавигационного обеспечения над территориями, которые находились под армянской оккупацией. Уже в июне 2021 года самолеты AZAL получили в небе Карабаха позывные от аэронавигационной службы аэропорта Физули. Где уже очень скоро ждут первые регулярные рейсы. Для Азербайджана и его партнеров, да и для всего авиационного сообщества, особенно с учетом важности азербайджанских воздушных коридоров, это хорошая новость. А вот для верхушки сепаратистов — оживший кошмар. То, что Азербайджан строит аэропорт в Лачине тоже с расчетом на Шушу — тем более. Понятно, что туристов вряд ли будут доставлять в Шушу по «Лачинскому коридору» в его нынешнем виде, а значит, российская миротворческая операция — это не навсегда. Из чего тоже стоит сделать самые серьёзные выводы. Особенно теперь, когда в Ханкенди — перебои с водой и электроснабжением (предупреждения, что Азербайджан теперь контролирует истоки рек, а еще электростанции, надо было слушать повнимательнее), а в армянском секторе соцсетей — паника, что зловредные азербайджанцы глушат сигнал армянских мобильных операторов. А еще — дыры в бюджете, причем не только у самих сепаратистов, но и в Ереване: грабеж оккупированных азербайджанских земель прекратился, а он обеспечивал солидную «доходную часть».

Так что из «воздушных месседжей» Азербайджана надо бы сделать самые серьёзные выводы. Международно признанные границы в регионе после 44-дневной войны существуют не только на бумаге — они “работают” и действуют. Со всеми вытекающими. А значит, проект «миацума» уже закрылся, и жителям «огрызка» надо планировать своё ближайшее будущее с учетом скорого и полного восстановления суверенитета Азербайджана уже на земле — в кавычках и без.

И да, нелишне было бы повнимательнее следить за новостями из Баку. Чтобы опять не пропустить важных предупреждений.

Нурани