Больные ковидом устроили в Таиланде оргию с алкоголем и наркотиками

29 августа, 23:47

В одном из полевых госпиталей для больных COVID-19, развернутых в провинции Самутпракан поблизости от Бангкока, пациенты устроили сексуальную оргию с алкоголем и наркотиками, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание The Thaiger.

По сообщениям врачей, таиландские полицейские вмешались только после того, как в ходе оргии началась драка и один из участников серьезно пострадал. Полицейские не смогли обнаружить у пациентов наркотики, однако факт их употребления сумели запечатлеть камеры видеонаблюдения.

Полицейские смогли только отобрать у пациентов сигареты и приспособления для курения. Качество камер видеонаблюдения не позволило полицейским выявить настоящих зачинщиков оргии и последовавших беспорядков, поэтому было принято решение оставить в полевом госпитале постоянный наряд полиции.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).