Больные ковидом устроили в Таиланде оргию с алкоголем и наркотиками

В одном из полевых госпиталей для больных COVID-19, развернутых в провинции Самутпракан поблизости от Бангкока, пациенты устроили сексуальную оргию с алкоголем и наркотиками, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание The Thaiger.

По сообщениям врачей, таиландские полицейские вмешались только после того, как в ходе оргии началась драка и один из участников серьезно пострадал. Полицейские не смогли обнаружить у пациентов наркотики, однако факт их употребления сумели запечатлеть камеры видеонаблюдения.

Полицейские смогли только отобрать у пациентов сигареты и приспособления для курения. Качество камер видеонаблюдения не позволило полицейским выявить настоящих зачинщиков оргии и последовавших беспорядков, поэтому было принято решение оставить в полевом госпитале постоянный наряд полиции.