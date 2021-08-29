Офицера ВМС США уволили из-за критики властей



Офицер ВМС США был уволен за критику администрации и военного руководства США в связи с происходящим в Афганистане.

В своем видеообращении Стюарт Шеллер раскритиковал военное руководство США за допущенные в Афганистане ошибки, которые привели к гибели 13 американских солдат, погибших в результате устроенных 26 августа «Исламским государством» взрывов, пишет Politico.

Шеллер раскритиковал военное руководство за то, как было принято решение о выходе из Афганистана, и призвал к ответственности за хаотические события последних недель.

Например, по его словам, было ошибкой до завершения эвакуации эвакуировать авиабазу Баграм, которая использовалась военными США. При этом, по словам Шеллера, никто не признал, что это была ошибка.

Шеллер добавил, что если военное руководство не возьмет на себя ответственность, гибель американцев в Афганистане в течение 20 лет будет совершенно бессмысленной и безосновательной.

В пятницу Шеллер сообщил в социальных сетях, что он был уволен по причине утраты доверия.

