Американским школьникам предложили присягнуть флагу ЛГБТ вместо флага страны

29 августа, 10:43


В американском штате Калифорния школьная учительница Кристина Питцен предложила ученикам принести клятву верности флагу ЛГБТ, так как флаг США она из класса убрала.

Питцен убрала флаг США из-за того, что не одобряла действия американских властей в связи с пандемией коронавируса. Один из учеников, спросил, куда же смотреть, произнося клятву верности американскому флагу, если самого флага нет. Учительница ответила ему: «У нас в классе есть флаг, которому вы можете присягнуть». «А он вроде оглядывается и спрашивает: «О, этот?», и указывает на флаг гордости», – приводит ее слова РЕН ТВ.

Питцен заверила, что не заставляет учащихся участвовать в демонстрации верности флагу. Если они не хотят, то могут не произносить клятву. Однако руководство школы уже начало проводить проверку ее действий.

Напомним, права ЛГБТ превращаются в важный внешнеполитический принцип США. В июне Госдеп впервые отметил так называемый месяц гордости и поднял флаг ЛГБТ.

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Токио-2020: Эльвин Астанов завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд

29 августа, 10:27


Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня утром азербайджанский спортсмен Эльвин Астанов завоевал золотую медаль в толкании ядра и установил новый мировой рекорд – 8,77 м, передает АПА.

Это второй рекорд, установленный азербайджанскими спортсменами на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

С победой Э. Астанова количество золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в командном зачете, достигло 8, а в командном зачете наша страна занимает 6-е место.