Российский депутат едва не закопал археологов, заподозрив их в установке вышки 5G

29 августа, 00:07

В городе Азове Ростовской области кандидат от КПРФ Станислав Потаков вместе со своими коллегами попытался остановить археологические раскопки, заподозрив учёных в установке вышки 5G. Видео с воюющим «за справедливость» народным избранником мгновенно распространилось в Сети.

На кадрах видно, что блюстители порядка начали закапывать яму, несмотря на находившихся в ней археологов. Последние пытались донести до народного избранника, что у них есть разрешение на археологические исследования от Минкультуры. Однако депутат решительно был намерен это прекратить, будучи уверенным, что яма якобы предназначена под установку вышки 5G. На все аргументы рабочих Потаков ответил: «Мы за свою детвору». А затем потребовал, чтобы они вылезли, и со своими товарищами продолжил активно орудовать лопатой.

 

﻿

«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.