Российский депутат едва не закопал археологов, заподозрив их в установке вышки 5G

В городе Азове Ростовской области кандидат от КПРФ Станислав Потаков вместе со своими коллегами попытался остановить археологические раскопки, заподозрив учёных в установке вышки 5G. Видео с воюющим «за справедливость» народным избранником мгновенно распространилось в Сети.

На кадрах видно, что блюстители порядка начали закапывать яму, несмотря на находившихся в ней археологов. Последние пытались донести до народного избранника, что у них есть разрешение на археологические исследования от Минкультуры. Однако депутат решительно был намерен это прекратить, будучи уверенным, что яма якобы предназначена под установку вышки 5G. На все аргументы рабочих Потаков ответил: «Мы за свою детвору». А затем потребовал, чтобы они вылезли, и со своими товарищами продолжил активно орудовать лопатой.