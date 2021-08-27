В Токио целую неделю не могут поймать сбежавшую обезьяну

Жителей Токио предупредили о том, что по городу разгуливает обезьяна, которую не могут поймать уже неделю. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Mainichi.

Отмечается, что обезьяну видели несколько раз в японской столице и соседней префектуре Сайтама. Местные власти призвали горожан быть осторожными и не приближаться к животному.

Из-за большого количества сообщений, которые начали поступать с середины августа, сначала из префектуры Сайтама, а потом из Токио, власти предполагают, что это одна и та же обезьяна, которая направляется на юго-запад. Кроме того, в середине августа в Фудзимино было обнаружено семь других обезьян.