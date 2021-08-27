В Токио целую неделю не могут поймать сбежавшую обезьяну

27 августа, 23:05

Жителей Токио предупредили о том, что по городу разгуливает обезьяна, которую не могут поймать уже неделю. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Mainichi.

Отмечается, что обезьяну видели несколько раз в японской столице и соседней префектуре Сайтама. Местные власти призвали горожан быть осторожными и не приближаться к животному.

Из-за большого количества сообщений, которые начали поступать с середины августа, сначала из префектуры Сайтама, а потом из Токио, власти предполагают, что это одна и та же обезьяна, которая направляется на юго-запад. Кроме того, в середине августа в Фудзимино было обнаружено семь других обезьян.

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Вашингтон с союзниками не признает власть «Талибана»

27 августа, 23:36

Соединённые Штаты и их союзники в ближайшее время не планируют признавать правление радикального движения «Талибан» в Афганистане. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, должно быть предельно чёткое понимание, что нет никакой спешки в признании («Талибана») в любом качестве Соединёнными Штатами или любыми международными партнёрами», — пояснила Псаки (цитата по «Лайфу»).