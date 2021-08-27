Тактика Еревана терпит крах: Баку наращивает «мягкую силу»

27 августа, 13:05

Усиленно пытающаяся предстать в образе «суверенного государства» Армения (а на деле ее покровители) продолжает целенаправленно нагнетать обстановку в регионе. Накануне двое армянских военнослужащих, в привычной для террористов манере, совершили нападение на азербайджанского пограничника в направлении участка дороги Герус-Кафан вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района. Азербайджанскому пограничнику Руслану Ширалиеву было нанесено ранение штык-ножом. Увидев, что на помощь к Ширалиеву прибывают другие пограничные наряды, армянские военные удрали. Накануне армянские ВС обстреливали позиции азербайджанских военных, в направлениях кельбаджарского Истису и Товузского района.

В ответ на «пограничную провокацию» азербайджанская сторона, пожалуй, впервые, решила применить «мягкую силу» и перекрыла после инцидента межгосударственную дорогу, которая проходит через азербайджанскую территорию (!) и связывает Армению с Ираном. В Ереване сразу же подняли «дикий вой» и заявили, что Азербайджан-де должен немедленно разблокировать дорогу. А в армянском парламенте потребовали «выдвинуть» Баку новые условия на переговорах. Далее произошла трагикомедия. Армянская сторона тут же сообщила, что проинформировала о ситуации … российскую сторону. По словам заместителя местного губернатора, азербайджанцы отказались от разговора с армянской стороной, сообщив, что переговоры будут вести только с … российской. Пожалуй, не может быть более очевидной демонстрации, кто является истинным хозяином ситуации с армянской стороны.

Здесь, конечно, стоило бы констатировать, что у Армении вообще-то есть альтернативная дорога в Иран — через Татев. В Ереване, конечно, сетуют, что она грунтовая, на ней много перевалов, и «переключение» транспортной нагрузки на неё создает дополнительные проблемы для армянской стороны. Но тут стоило бы поинтересоваться, почему армянские власти по прошествии многих месяцев после войны так и не додумались отремонтировать ее во избежание нынешних «рисков». И тем более понятно, что все эти транспортные и логистические проблемы Еревана никоим образом не должны волновать Баку. В Азербайджане в приоритете собственная повестка. А решение логистических проблем Армении — это забота армянского правительства.

Тем более очевидно, что в нынешней ситуации ответственность полностью ложиться на армянскую сторону, которая мало того что отказывается внаглую выполнять пункты трехстороннего заявления, реализация которого, заметим, жизненно важна для нее же, но еще и практически каждый день устраивает новые провокации. Единственное, почему Армении до сих пор «везет» — это профессионализм азербайджанской армии, и будь у нас потери в результате провокаций, Баку уж точно перестал бы «миндальничать» с Ереваном и, простите, показал, «где раки зимуют». Конечно, здесь нам могут возразить, мол ситуацию нагнетает пресловутый «карабахский клан», который по-прежнему обладает рычагами воздействия в стране, и выступает против любых договоренностей с Азербайджаном. Но опять же, если нынешнее руководство Армении не контролирует в должной степени собственную страну, то это тоже проблема Еревана, а не Баку. И такая ситуация не может продолжаться бесконечно. И если Армения до сих пор отказывается предоставлять коридор через свою территорию, то почему Баку должен играть по ее «правилам»?

К тому же речь не только о дорогах. От Азербайджана сегодня в Ереване требуют невозможного – возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ. Той самой, которая на протяжении 30 лет занималась имитацией переговорного процесса, а сопредседателей азербайджанская общественность справедливо называла «туристами».

Президент Алиев накануне обозначил красные линии – наша страна освободила 7 районов, но наряду с этим освободила Шушу, Гадрут, 60 процентов Ходжавендского района и поселок Суговушан. Вопрос статуса закрыт раз и навсегда. Страна – победительница, проявив великодушие, выдвинула новую повестку – реинтеграция немногочисленного армянского населения в Карабахе в наше политическое, социальное и экономическое пространство и заключение мирного договора с Арменией, который раз и навсегда положит конец существующим разногласиям и нацелит регион на строительство мирного будущего. Но Баку вновь сталкивается с трудностями на своем пути: в регионе продолжается милитаризация, капитулировавшую сторону «кормят» обещаниями о гарантиях ее безнаказанности…Неудивительно, что Армения демонстрирует недоговороспособность и пытается сменить повестку.

Судя по всему, вновь делается ставка на безграничное терпение азербайджанского народа. Но осень прошлого года показала, насколько ошибались на этот счет многие. Игры с огнем могут обернуться очередной трагедией, причем не только для пляшущей по заказу хозяина марионетки, но и для тех, кто дергает ее за веревочки. А немногогочисленному армянскому населению в Карабахе, чьи мозги умело отравляют азербайджанофобией и исламофобией, в конце концов, надо бы уяснить для себя, что через 4 года и три месяца, хотят того они или нет, «миротворцы» уйдут, и пока не поздно – либо отрезветь и получить все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения, либо же всерьез задуматься над переездом в Марсель или Сочи. В самой Армении, как оказалось, их точно не жалуют…

Максуд Салимов

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Cуд Лиона аннулировал незаконные соглашения с карабахскими сепаратистами

27 августа, 14:30

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.