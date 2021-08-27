Тактика Еревана терпит крах: Баку наращивает «мягкую силу»

Усиленно пытающаяся предстать в образе «суверенного государства» Армения (а на деле ее покровители) продолжает целенаправленно нагнетать обстановку в регионе. Накануне двое армянских военнослужащих, в привычной для террористов манере, совершили нападение на азербайджанского пограничника в направлении участка дороги Герус-Кафан вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района. Азербайджанскому пограничнику Руслану Ширалиеву было нанесено ранение штык-ножом. Увидев, что на помощь к Ширалиеву прибывают другие пограничные наряды, армянские военные удрали. Накануне армянские ВС обстреливали позиции азербайджанских военных, в направлениях кельбаджарского Истису и Товузского района.

В ответ на «пограничную провокацию» азербайджанская сторона, пожалуй, впервые, решила применить «мягкую силу» и перекрыла после инцидента межгосударственную дорогу, которая проходит через азербайджанскую территорию (!) и связывает Армению с Ираном. В Ереване сразу же подняли «дикий вой» и заявили, что Азербайджан-де должен немедленно разблокировать дорогу. А в армянском парламенте потребовали «выдвинуть» Баку новые условия на переговорах. Далее произошла трагикомедия. Армянская сторона тут же сообщила, что проинформировала о ситуации … российскую сторону. По словам заместителя местного губернатора, азербайджанцы отказались от разговора с армянской стороной, сообщив, что переговоры будут вести только с … российской. Пожалуй, не может быть более очевидной демонстрации, кто является истинным хозяином ситуации с армянской стороны.

Здесь, конечно, стоило бы констатировать, что у Армении вообще-то есть альтернативная дорога в Иран — через Татев. В Ереване, конечно, сетуют, что она грунтовая, на ней много перевалов, и «переключение» транспортной нагрузки на неё создает дополнительные проблемы для армянской стороны. Но тут стоило бы поинтересоваться, почему армянские власти по прошествии многих месяцев после войны так и не додумались отремонтировать ее во избежание нынешних «рисков». И тем более понятно, что все эти транспортные и логистические проблемы Еревана никоим образом не должны волновать Баку. В Азербайджане в приоритете собственная повестка. А решение логистических проблем Армении — это забота армянского правительства.

Тем более очевидно, что в нынешней ситуации ответственность полностью ложиться на армянскую сторону, которая мало того что отказывается внаглую выполнять пункты трехстороннего заявления, реализация которого, заметим, жизненно важна для нее же, но еще и практически каждый день устраивает новые провокации. Единственное, почему Армении до сих пор «везет» — это профессионализм азербайджанской армии, и будь у нас потери в результате провокаций, Баку уж точно перестал бы «миндальничать» с Ереваном и, простите, показал, «где раки зимуют». Конечно, здесь нам могут возразить, мол ситуацию нагнетает пресловутый «карабахский клан», который по-прежнему обладает рычагами воздействия в стране, и выступает против любых договоренностей с Азербайджаном. Но опять же, если нынешнее руководство Армении не контролирует в должной степени собственную страну, то это тоже проблема Еревана, а не Баку. И такая ситуация не может продолжаться бесконечно. И если Армения до сих пор отказывается предоставлять коридор через свою территорию, то почему Баку должен играть по ее «правилам»?

К тому же речь не только о дорогах. От Азербайджана сегодня в Ереване требуют невозможного – возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ. Той самой, которая на протяжении 30 лет занималась имитацией переговорного процесса, а сопредседателей азербайджанская общественность справедливо называла «туристами».

Президент Алиев накануне обозначил красные линии – наша страна освободила 7 районов, но наряду с этим освободила Шушу, Гадрут, 60 процентов Ходжавендского района и поселок Суговушан. Вопрос статуса закрыт раз и навсегда. Страна – победительница, проявив великодушие, выдвинула новую повестку – реинтеграция немногочисленного армянского населения в Карабахе в наше политическое, социальное и экономическое пространство и заключение мирного договора с Арменией, который раз и навсегда положит конец существующим разногласиям и нацелит регион на строительство мирного будущего. Но Баку вновь сталкивается с трудностями на своем пути: в регионе продолжается милитаризация, капитулировавшую сторону «кормят» обещаниями о гарантиях ее безнаказанности…Неудивительно, что Армения демонстрирует недоговороспособность и пытается сменить повестку.

Судя по всему, вновь делается ставка на безграничное терпение азербайджанского народа. Но осень прошлого года показала, насколько ошибались на этот счет многие. Игры с огнем могут обернуться очередной трагедией, причем не только для пляшущей по заказу хозяина марионетки, но и для тех, кто дергает ее за веревочки. А немногогочисленному армянскому населению в Карабахе, чьи мозги умело отравляют азербайджанофобией и исламофобией, в конце концов, надо бы уяснить для себя, что через 4 года и три месяца, хотят того они или нет, «миротворцы» уйдут, и пока не поздно – либо отрезветь и получить все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения, либо же всерьез задуматься над переездом в Марсель или Сочи. В самой Армении, как оказалось, их точно не жалуют…

Максуд Салимов