Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам

ВС США подготовят планы по нанесению ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство», после того, как она совершила взрывы в столице Афганистана. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением с связи с терактом в Кабуле.

«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «ИГ в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», — отметил глава государства.

По его мнению, ИГ «не одержит победу». «Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <…> Америку не запугать», — заверил Байден. «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться», — заявил президент США, говоря об ИГ.

Президент США полагает, что талибы не помогали боевикам ИГ в организации теракта в Кабуле и не будут им содействовать в будущем.

«Пока что нет свидетельств <…> того, что был сговор между «Талибаном» и ИГ в осуществлении того, что произошло сегодня <…> и того, что, как ожидается, будет продолжаться и дальше в будущем», — цитирует его ТАСС.

«На самом деле в интересах «Талибана», чтобы «Исламское государство в Хорасане» [ответвление ИГ] не распространилось за те рамки, в которых оно существует сейчас», — отметил также Байден. Кроме того, американский лидер убежден также, что талибы сами заинтересованы в том, чтобы силы США «смогли вовремя уйти» из Афганистана. «В их собственных интересах, чтобы мы ушли тогда, когда сказали, что уйдем, и чтобы мы вывезли столько людей, сколько сможем», — добавил Байден.