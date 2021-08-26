«Граната для любимой обезьянки»: кому РФ поставляет оружие?

Москва и Ереван активно обсуждают новые поставки российского оружия. Минобороны Армении отрапортовало: «Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021″, который проходит в Москве с 23 по 28 августа». В Москве уже находится министр обороны Армении Аршак Карапетян, который тоже обсуждает военно-техническое сотрудничество, в частности, с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевым и директором компании Рособоронэкспорт Александром Михеевым. Правда, неясно, как и чем Ереван за эти поставки будет расплачиваться. Но зато нет сомнений в другом: Армения в результате 44-дневной войны потеряла большую часть своего «бронепарка», и теперь намерена латать дыры за счет России.

Вряд ли имеет смысл напоминать: готовность России вооружать Армению вызвала понятную реакцию в Азербайджане. «Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны», — заявил в интервью CNN Turk президент Азербайджана Ильхам Алиев. Москва устами Марии Захаровой огрызнулась: это, дескать, суверенное право России — решать, кому поставлять оружие.

Но…являются ли эти поставки «головной болью» только для Азербайджана?

Так уж совпало: в те же дни, когда Аршак Карапетян обсуждал в Москве поставки российского оружия, в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в беседе с журналистами напомнил о катастрофе украинского «Боинга-737» под Тегераном 8 января 2020 года: «…Мы отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот самолет наш был сбит российской ракетой российского производства, а именно «Тор-М1».

Формально, конечно, разыгравшаяся в тегеранском небе трагедия не имеет непосредственного касательства к нашей стране. Но

Уже по горячим следам, многие СМИ, в том числе и Minval.az, приводили впечатляющий список непростительных «ляпов», допущенных иранской стороной. Иран накануне обстрелял ракетами базу США в Ираке, в Тегеране ждали «ответки» от США, привели в готовность силы ПВО, но при этом не выполнили стандартной процедуры — не закрыли воздушное пространство над зоной работы своих противовоздушных сил. И не стали закрывать международный аэропорт даже тогда, когда ПВО уже «работала по целям» —притом что США не наносили никаких ракетных ударов по Тегерану. И вот эти «ляпы», к которым более всего подходит классическая сентенция «это хуже чем преступление — это ошибка», превращают трагедию в тегеранском небе в жестокое и красноречивое свидетельство, что Россия нередко поставляет (ну или предоставляет) эффективные средства ПВО тем, кто — назовем вещи своими именами — не очень умеет с ними обращаться.

В Киеве могут припомнить и другой трагический случай — сбитый в июле 2014 года над Донбассом малайзийский «Боинг» с почти что тремя сотнями жертв. Современный и эффективный «Бук-М1» Москва «передала в лизинг» донецким вооруженным сепаратистам, а те «бабахнули» из него — и попали в гражданский лайнер.

А теперь Москва обсуждает новые поставки оружия в Армению. В ту самую Армению, где еще в 1994 году «по ошибке» сбили иранский гражданский самолёт с членами семей дипломатов, приняв его за военный «борт» — и это не считая нескольких сбитых азербайджанских пассажирских вертолетов. Можно, конечно, попытаться выстроить версию, что, мол, по сравнению с девяностыми в Армении многое изменилось, только вот на реальность эта успокоительная «версия», увы и ах, ну никак не налезает. Напомним: в мае 2017 года армянские оккупанты на тогда еще захваченных азербайджанских землях вывели на боевую позицию ЗРК «Оса», что создавало реальную угрозу для гражданских самолетов в азербайджанском небе. «Осу» ликвидировали ударом противотанковой ракеты.

Но по-настоящему рекордным на подобного рода опасные инциденты оказался 2020 год. Уже в июле, во время боев на Товузском направлении, Минобороны Армении умудрилось разместить на своём сайте видеоролик, где армянская ПВО берет на прицел гражданский лайнер. Уже во время 44-дневной войны, точнее, 4 октября, Армения нанесла ракетные удары по Гяндже, открыто объявив, что одной из ее целей является гражданский аэропорт. 5 и 14 октября Армения запускает по Азербайджану ракеты ЗРК С-300, пытаясь сбивать самолеты на подлете к аэропорту «Гейдар Алиев» — их обломки потом будут обнаружены в окрестностях города Хызы. А в парламенте этой страны открыто заявляют, будто бы Ереван имеет право сбивать самолеты, летящие в Баку, если посчитает, что они «доставляют оружие».

Конечно, в результате 44-дневной войны «бронепарк» Армении, включая противовоздушную оборону, подберем самый мягкий эпитет, сильно пострадал. Но теперь Россия готова предоставить своему любимому форпосту новые стрелялки.

И если, пардон, «любимая обезьянка» Кремля получит новую «гранату», это создаст серьёзную угрозу гражданской авиации, и не только для Азербайджана. Так что реагировать на подобную «противовоздушную коммерцию с особо тяжкими последствиями» надо своевременно. И жестко. Если, конечно, нет желающих получить очередное трагическое «авиапроисшествие» с сотнями жертв

Нурани