Эрдоган заявил о возвращении турецких военных из Афганистана

Турецкий военный контингент возвращается из Афганистана.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис.
По словам главы государства, официальная Анкара воспринимает заявления лидеров движения «Талибан» с «осторожным оптимизмом».
Эрдоган подчеркнул, что будущее процессов в Афганистане определят не слова, а действия талибов.
«Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане», — заверил президент (цитата по «Анадолу»).
Президент подчеркнул при этом, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.
Министерство национальной обороны Турции по этому поводу заявляет сегодня, что турецкие военные, успешно выполнив возложенную миссию возвращаются из Афганистана на Родину.
В Минобороны напомнили, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года, выполняя возложенные задачи в рамках миссий ООН, НАТО и в соответствии с двусторонними соглашениями.
«Усилия турецких военных были направлены на обеспечение мира и стабильности в Афганистане. Вслед за заявлением США и НАТО о выводе войск из Афганистана, Турция заявляла, что «продолжит поддержку афганского народа, до тех пор, пока сами афганцы будут желать этого». При этом подчеркивалось, что в случае формирования необходимых условий, турецкие военные могут продолжить миссию по обеспечению безопасности и управлению Международным аэропортом Кабула, которую выполняли последние шесть лет», — говорится в сообщении.
В Минобороны Турции заявили, что решение о выводе контингента принято на основе анализа ситуации и с учетом итогов переговоров по Афганистану.
В оборонном ведомстве Турции отметили, что турецкие военные совместно с военными других стран предотвратили хаос последних дней и обеспечили безопасность в районе аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.
При этом указывается, что за последние недели из Афганистана эвакуировано 1129 граждан Турции.
Afganistan’daki Hamid Karzai Havaalanı’nda görev yapan TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. TSK kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir.https://t.co/01xu2KOqz0#MSB #TSK pic.twitter.com/BSOpEcVZGD
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021