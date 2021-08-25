Очередная драка в армянском парламенте

25 августа, 20:42

Во время очередной массовой драки в зале заседаний 25 августа телесные повреждения получил вице-спикер парламента от оппозиции, представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян. Депутат от оппозиционного блока «Армения» Гегам Назарян из-за серьезного повреждения в области глаза вынужден был вообще обратиться в больницу.

Также трое депутатов от правящей партии «Гражданский договор» нанесли удары главе партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопяну. Матом ругающегося шурина премьер-министра Никола Пашиняна Грачья Акопяна пришлось выводить из зала.

В целом, оппозиционные депутаты в долгу не остаются, а эксперты и журналисты разводят руками, констатируя, что за всю историю Армении такое происходит впервые, отмечает «Царьград». Одновременно растет недовольство самих журналистов, руководителей средств массовой информации тем, что их деятельность не только ограничили, но даже в отведенное ложе периодически непонятно на каком правовом основании врываются сотрудники Службы государственной охраны и выталкивают их, чтобы сорвать съемки.

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Эрдоган заявил о возвращении турецких военных из Афганистана

25 августа, 21:08

Турецкий военный контингент возвращается из Афганистана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис.

По словам главы государства, официальная Анкара воспринимает заявления лидеров движения «Талибан» с «осторожным оптимизмом».

Эрдоган подчеркнул, что будущее процессов в Афганистане определят не слова, а действия талибов.

«Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане», — заверил президент (цитата по «Анадолу»).

Президент подчеркнул при этом, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.

Министерство национальной обороны Турции по этому поводу заявляет сегодня, что турецкие военные, успешно выполнив возложенную миссию возвращаются из Афганистана на Родину.

В Минобороны напомнили, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года, выполняя возложенные задачи в рамках миссий ООН, НАТО и в соответствии с двусторонними соглашениями.

«Усилия турецких военных были направлены на обеспечение мира и стабильности в Афганистане. Вслед за заявлением США и НАТО о выводе войск из Афганистана, Турция заявляла, что «продолжит поддержку афганского народа, до тех пор, пока сами афганцы будут желать этого». При этом подчеркивалось, что в случае формирования необходимых условий, турецкие военные могут продолжить миссию по обеспечению безопасности и управлению Международным аэропортом Кабула, которую выполняли последние шесть лет», — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции заявили, что решение о выводе контингента принято на основе анализа ситуации и с учетом итогов переговоров по Афганистану.

В оборонном ведомстве Турции отметили, что турецкие военные совместно с военными других стран предотвратили хаос последних дней и обеспечили безопасность в районе аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

При этом указывается, что за последние недели из Афганистана эвакуировано 1129 граждан Турции.