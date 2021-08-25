Очередная драка в армянском парламенте

Во время очередной массовой драки в зале заседаний 25 августа телесные повреждения получил вице-спикер парламента от оппозиции, представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян. Депутат от оппозиционного блока «Армения» Гегам Назарян из-за серьезного повреждения в области глаза вынужден был вообще обратиться в больницу.
Также трое депутатов от правящей партии «Гражданский договор» нанесли удары главе партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопяну. Матом ругающегося шурина премьер-министра Никола Пашиняна Грачья Акопяна пришлось выводить из зала.
В целом, оппозиционные депутаты в долгу не остаются, а эксперты и журналисты разводят руками, констатируя, что за всю историю Армении такое происходит впервые, отмечает «Царьград». Одновременно растет недовольство самих журналистов, руководителей средств массовой информации тем, что их деятельность не только ограничили, но даже в отведенное ложе периодически непонятно на каком правовом основании врываются сотрудники Службы государственной охраны и выталкивают их, чтобы сорвать съемки.