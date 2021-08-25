Гурбангулы Бердымухамедов заложил золотую капсулу золотой лопатой

25 августа, 09:32

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии, посвященной началу строительства зала на 3 тыс. мест в комплексе «Белая юрта туркмен» в Дашогузе. В ходе мероприятия он заложил золотую капсулу, которую закопал золотой лопатой. Об этом сообщает телеканал «Алтын Асыр».

Капсула скатилась в фундамент по золотому желобу. Бетон, которым туркменский лидер засыпал капсулу, привезли в золотой тележке.

Кроме того, Бердымухамедов подарил автобус работникам Белой юрты. Они в свою очередь устроили для него концерт, на котором прозвучали песни «Аркадаг, ты заложил фундамент» и «Долгих лет Аркадаг». Аркадаг переводится с туркменского языка как покровитель — официальный и самый распространенный титул действующего президента.

В завершение президент Туркменистана раздал милостыню и уехал в Ашхабад.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.