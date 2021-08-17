Украинский борец признался, что хотел бы вызвать Путина на ковер, если бы это «помогло Украине»



Украинский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпиады в Токио и нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк признался, что вызвал бы президента РФ Владимира Путина на поединок, если бы это могло помочь Украине. Об этом он рассказал в эфире программы «БАЦМАН».

«Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним днями напролет», — сказал спортсмен, выразив уверенность в своей победе.

Однако на вопрос, что бы он сказал российскому лидеру при личной встрече, Беленюк заявил, что «не видит смысла подобного общения». Спортсмен пояснил, что предпочитает делать то, что приносит результат. «А это вряд ли даст какой-то результат», — сказал он.

Беленюк также посетовал на то, что Украина лишилась возможности тренироваться на базах в Крыму.

«Вот в Крыму тренировались. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз в Крыму — в Алуште, в Ялте. А мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться», — отметил он.