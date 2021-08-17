Украинский борец признался, что хотел бы вызвать Путина на ковер, если бы это «помогло Украине»

17 августа, 21:49


Украинский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпиады в Токио и нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк признался, что вызвал бы президента РФ Владимира Путина на поединок, если бы это могло помочь Украине. Об этом он рассказал в эфире программы «БАЦМАН».

«Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним днями напролет», — сказал спортсмен, выразив уверенность в своей победе.

Однако на вопрос, что бы он сказал российскому лидеру при личной встрече, Беленюк заявил, что «не видит смысла подобного общения». Спортсмен пояснил, что предпочитает делать то, что приносит результат. «А это вряд ли даст какой-то результат», — сказал он.

Беленюк также посетовал на то, что Украина лишилась возможности тренироваться на базах в Крыму.

«Вот в Крыму тренировались. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз в Крыму — в Алуште, в Ялте. А мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться», — отметил он.

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Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

17 августа, 20:39


Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, зампред правительства РФ Алексей Оверчук и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года.