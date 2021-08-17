Алиев: Необходимо восстановить все исторические названия азербайджанских населенных пунктов на территории Армении



«Басаркечярский район в Армении называют «Варденисским районом». Но настоящее название этого района, региона – Басаркечяр, Гейчинский махал, это древняя азербайджанская земля. В 1930 году на территории Армении был создан Басаркечярский район. И абсолютное большинство живущего там населения составляли азербайджанцы. В том числе жители села Зод также были азербайджанцами, они подверглись депортации. Только в июне 1969 года Армения переименовала Басаркечарский район, назвав его «Варденисским». Прошу, пусть те, кто в Азербайджане готовит репортажи об этом регионе, и вообще, пусть в нашем общем лексиконе будет восстановлено название Басаркечяр, и не используется Варденис. Все другие древние азербайджанские населенные пункты, расположенные на территории нынешней Армении, должны называться своими настоящими именами».

Об этом в ходе поездки в Кельбаджарский район заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«К примеру, в связи с напряженностью на границе Нахчывана с Арменией я слежу за прессой. В нашей печати пишется о том, какие события происходят в селе «Ерасх» Армении, вокруг него. Название этого села — Араздейен, и до депортации там постоянно жили азербайджанцы. Поэтому необходимо восстановить все древние, то есть исторические названия. Эти названия отражены у нас в различных книгах. Поэтому прошу и журналистов, и, в целом, наших граждан называть эти места их настоящими именами – не Варденис, а Басаркечярский район, город Басаркечяр», — цитирует главу государства АПА.