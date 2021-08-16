«Талибан» объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил об окончании войны в Афганистане, которая «разгорелась» в исламской республике 20 лет назад, передает телеканал Al Jazeera.

«Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — отметил он.

Наим также вновь дал гарантии, что жителям Афганистана и иностранным дипломатам будет полностью обеспечена безопасность. По его словам, талибы готовы вести диалог со всеми афганскими политическими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.

Кроме того, представитель «Талибана» заявил о готовности движения развеять опасения международного сообщества при помощи диалога.