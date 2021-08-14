Ильхам Алиев заявил, что в отличие от армян, мы не провели этническую чистку

В период войны вместе со словами «Ну что, Пашинян?» я неоднократно говорил: пусть сам Пашинян назовет мне дату, когда уберется с наших земель, и в тот же день мы остановим войну. Так и случилось. 9 ноября он назвал дату, 10 ноября ночью подписал акт о капитуляции. Мы остановились, и вновь сдержали свое слово, не пошли вглубь. То есть, в отличие от армян, мы не провели этническую чистку, не совершили военных преступлений, вели войну достойно, не наносили удары по гражданским лицам. Даже армянских солдат без надобности не уничтожали.

Об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Глава государства отметил:

«Через месяц после войны на нашу землю была направлена большая диверсионная группа. Они были арестованы, хотя могли бы быть и уничтожены, потому что они убили 4 наших военных. Но мы их не тронули. То есть, у войны свои правила, и все должно быть достойно. И в войне, и в гражданской жизни, и в быту, и дома, и на работе, и в политике достоинство должно быть основным принципом. Поэтому в нынешних условиях, конечно же, у нас другие планы. Но Вторая Карабахская война останется в истории азербайджанского народа навечно».