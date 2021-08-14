Ильхам Алиев: Нам не нужна новая война

14 августа, 21:38

Мы уже выполнили свою историческую миссию. Нам не нужна новая война.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью каналу CNN Turk, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Глава государства также отметил:

«Армян, которые живут на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайджана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 тысяч. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайджанское общество».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан — многонациональная, многоконфессиональная страна, здесь живут многие народы, живут как единая семья, в том числе живут и армяне. Сегодня в Баку есть и армяне.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.