Ильхам Алиев: Азербайджан освободил свои исторические земли от оккупантов

«Это историческая Победа для нас, потому что, как вы отметили, на протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией. Это было большой несправедливостью, и это была ситуация, противоречащая всем нормам и принципам международного права. К сожалению, за 30 лет Минская группа не приблизилась к решению этого вопроса, деятельность была, но в конечном итоге результата не было».

Об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Отметив, что результат был равен нулю, и надежды азербайджанского народа полностью иссякли, глава государства сказал:

«Потому что если переговоры, проводимые на протяжении 30 лет, оставались безрезультатными, то значит шел процесс замораживания этого вопроса. Естественно, мы никогда и не думали мириться с таким положением. В последние годы я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этим положением, любой ценой освободит родные земли от оккупантов, так и случилось. Мои слова стали реальностью, и Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов, восстановил историческую справедливость, изгнал оккупантов с наших земель и восстановил свою территориальную целостность».