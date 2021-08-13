Какой сигнал Москве подал Баку?

История прекрасно помнит восход и закат империй. То, что миром правят сильные, известно всем, точно также и то, что сильным не всегда удавалось оставаться таковыми долгое время. Месть – удел слабых, а терпению свойственно лопаться. Эти простые истины усвоены всеми давно.

Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации о деятельности своего миротворческого контингента в зоне, как отмечают его авторы, «нагорно-карабахского конфликта», опубликованный накануне вечером, гласит, что за прошедшие сутки было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

«11 августа 2021 г. в 7.29 и 7.58 вооруженными силами Азербайджана нанесены два удара с применением квадрокоптеров ударного типа по позиции вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе наблюдательного поста в 2 километрах северо-западнее ЕГЦАОГ. Пострадавших нет».

Можно, конечно, поинтересоваться: что еще за «Егцаог», есть село Сарабыба, и, в конце концов, сколько еще будут в Москве коверкать названия азербайджанских топонимов? Кроме того, здесь уместно было бы напомнить тем, кто сидит в «Арбатском военном округе», что территориальной единицы Нагорный Карабах, как и «нагорно-карабахского конфликта» больше не существует. Ведь в Баку никому не приходит в голову называть Чечню «Чеченской республикой Ичкерия». Не станем также задаваться вопросами, против кого миротворцы регулярно проводят учения, ведь, казалось бы, мандат миротворческих миссий предусматривает примирение конфликтующих сторон. Не в этом суть.

Подчеркнем: за день до релиза Минобороны РФ с пространным заявлением для СМИ выступило оборонное ведомство Азербайджана с заявлением, согласно которому в последнее время Баку фиксирует грубые нарушения Арменией положений трехстороннего заявления, сопровождающиеся переброской личного состава своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы РФ, выставление новых армянских постов близ населенных пунктов Мухтаркенд и Шушакенд, а также на территориях, расположенных к востоку от административных границ Кяльбаджарского и Лачинского районов. Баку в том же заявлении косвенно обвинил Москву в попустительстве армянской стороне, четко предупредив, что не намерен закрывать на все это глаза и обещав предпринять адекватные меры.

Азербайджан на постсоветском пространстве всегда отличался сдержанной политикой. Баку предпочитал решать спорные вопросы за кулисами, путем переговоров, не устраивая дипломатических скандалов и демаршей. Но терпение Баку, привыкшего придерживаться взятых на себя обязательств и ожидающего такого же отношения от своих партнеров, настолько переполнилось, что теперь он вынужден раскрыть истинное положение дел и перешел в обращении от общих слов к конкретике, указав на нарушителей достигнутого в ноябре прошлого года соглашения.

Но в России снова стараются сделать вид, что не слышат вполне обоснованные возмущения азербайджанской стороны. По крайней мере, мы прекрасно помним историю с найденными в Шуше обломками «Искандеров» и тайными перебросками современных образцов оружия Армении как в канун, так и во время войны. В Москве до последнего хранили гробовое молчание, а в истории с перелетами грузовых самолетов из Минеральных вод в Ереван и обратно даже превзошли самих себя во вранье: поставляли, видите ли, стройматериалы.

Как бы там ни было, несмотря на то, что мир считает, что войну в Карабахе остановила Россия, надо признаться, что в Москве все еще прибывают в состоянии сильной обиды на Баку. России еще сложно «переварить» тот факт, что она не смогла уберечь своего сателлита от позорной капитуляции, и фактически была опозорена сама – ее техника была разгромлена, остатки продемонстрированы на Параде в Баку, а сейчас выставлены на показ в Парке трофеев. Шушинская декларация между Азербайджаном и Турцией, успешные нефтегазовые проекты нашей страны – все это, понятное дело, являются «костью в горле» и сильно задевает определенные круги в РФ.

Но даже позорный проигрыш минувшей осенью не остановил Россию, и она продолжает пакостить: вопреки предупреждению Баку пичкает Ереван оружием и объявляет о планах модернизировать ее армию. Конечно, здесь могут возразить, что Еревану нечем платить за все это, а в Москве не столь глупы, чтобы снабжать Армению бесплатным оружием.

Но мы прекрасно помним, как Россия неоднократно просто так дарила своей «союзнице» оружие, когда геополитические интересы превалировали над экономическими.

И теперь обязавшая обеспечить вывод армянских войск из Карабаха Москва обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия. Как все это понимать? Виноват ли Баку в неисполнении сторон взятых обязательств? Политолог Эльхан Шахиноглу привел правильную аналогию, напомнив о наведении Путиным порядка в Чечне, разоружении боевиков и отсутствии в регионе сегодня неподконтрольных России вооруженных группировок.

Таким же правом обладает Азербайджан. Ни у кого не должно быть сомнений: как бы ни было сложно, мы рано или поздно восстановим конституционный порядок во всем Карабахе. И заявление оборонного ведомства Азербайджана является важным мессиджем Москве, и пожалуй, фактически ультиматумом. Понятно и другое: Россия таким ходом делает все возможное для отдаления своего предсказуемого союзника – Азербайджана – от себя.

Баку всегда играет по правилам. Неуместная агрессивная политика в отношении постсоветских стран не сулит ей ничего хорошего. Москве пора признать новые реалии, и научиться выполнять свои обещания – Трехстороннее заявление состоит из 9 пунктов, а не только из первого пункта. Только вывод армянских военных группировок из азербайджанского Карабаха в данный момент способен успокоить накалившуюся ситуацию. Баку продолжает демонстрировать конструктивность и нацелен на установление долгосрочного мира. Но не поддающиеся логике последние события вынуждают азербайджанскую сторону прибегнуть к плану «Б», который предусматривает силовую зачистку территорий от боевиков.

Москву же, которая все чаще стала позиционировать себя стороной конфликта, и обещания которой расходятся с делами, ждут новые очень сильные имиджевые потери. И не только…

P.S.: На момент подготовки материала стало известно, что 12 августа в 21:26 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района. А 13 августа с 02:30 из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша. Огонь, как подчеркивают в Минобороны Азербайджана, в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

М. Салимов