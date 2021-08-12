Житель Хачмаза повесился на кладбище

В Хачмазском районе зафиксирован случай суицида.
Инцидент произошел в селе Агтала, передает Report.
Октай Абдулла оглы Бейдуллаев покончил жизнь самоубийством, повесившись на сельском кладбище.
По факту ведется расследование.
В Хачмазском районе зафиксирован случай суицида.
Инцидент произошел в селе Агтала, передает Report.
Октай Абдулла оглы Бейдуллаев покончил жизнь самоубийством, повесившись на сельском кладбище.
По факту ведется расследование.
«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».
Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.
Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.