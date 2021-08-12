Начинается выбор школ для дошкольников

12 августа, 09:00

С сегодняшнего дня начинается этап выбора школ для детей, которые будут обучаться в дошкольных подготовительных группах.

Родителям предоставляется возможность выбора одного учебного заведения.

Если родитель после выбора определенной школы впоследствии захочет ее поменять, он может удалить запрос, размещенный в личном кабинете, и заново выбрать школу и педагога. Однако после утверждения учебным заведением запроса в системе, родитель не сможет удалить запрос. В этом случае лишь учебное заведение может отменить запрос, нажав на кнопку отмены выбора в системе (www.mektebeqebul.edu.az).

Напомним, что процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября в 18:00.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.