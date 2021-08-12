Начинается выбор школ для дошкольников

С сегодняшнего дня начинается этап выбора школ для детей, которые будут обучаться в дошкольных подготовительных группах.

Родителям предоставляется возможность выбора одного учебного заведения.

Если родитель после выбора определенной школы впоследствии захочет ее поменять, он может удалить запрос, размещенный в личном кабинете, и заново выбрать школу и педагога. Однако после утверждения учебным заведением запроса в системе, родитель не сможет удалить запрос. В этом случае лишь учебное заведение может отменить запрос, нажав на кнопку отмены выбора в системе (www.mektebeqebul.edu.az).

Напомним, что процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября в 18:00.