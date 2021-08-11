Австрийское кафе обслуживает лишь невакцинированных граждан

12 августа, 00:16

В кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург отказались обслуживать посетителей, вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ORF Salzburg.

Оператор магазина здорового питания в общине Штробль-ам-Вольфгангзе, при котором есть небольшая кофейня, рассказала, что посещение кафе доступно только для невакцинированных от COVID-19 граждан.

По словам бургомистра общины Йозефа Вайкингера, данное решение не противоречит законам государства. Однако политик посоветовал воздержаться от похода в это кафе.

«Можно только посмеяться над этим, сделать выводы и призвать посетителей не ходить туда. Потому что это не соответствует нашей линии», — отметил Вайкингер.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.