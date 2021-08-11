В СМИ Китая вышли статьи несуществующего ученого о ковиде

11 августа, 22:59

Посольство Швейцарии в Пекине призвало китайские СМИ удалить публикации о коронавирусе, где приводятся цитаты, вероятно, несуществующего швейцарского ученого по имени Уилсон Эдвардс.

«Ищем Уилсона Эдвардса, предполагаемого биолога, цитируемого в прессе и социальных сетях Китая за последние несколько дней. Если вы существуете, мы бы хотели с вами познакомиться! Но более вероятно, что это фейковые новости, и мы призываем китайскую прессу и пользователей соцсетей удалить эти сообщения», — заявила дипмиссия в Twitter.

Слова Эдвардса в своих статьях приводили такие издания, как CGTN, Shanghai Daily и Global Times, отмечает ВВС. Они ссылались на профиль предполагаемого ученого в Facebook.

В швейцарском посольстве отметили, что аккаунт мужчины был создан лишь две недели назад, и на него подписались всего три человека. В дипмиссии также добавили, что в реестре Швейцарии нет гражданина по имени Уилсон Эдварс. Кроме того, под этим именем не существует ни одной академической статьи.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.