В СМИ Китая вышли статьи несуществующего ученого о ковиде

Посольство Швейцарии в Пекине призвало китайские СМИ удалить публикации о коронавирусе, где приводятся цитаты, вероятно, несуществующего швейцарского ученого по имени Уилсон Эдвардс.

«Ищем Уилсона Эдвардса, предполагаемого биолога, цитируемого в прессе и социальных сетях Китая за последние несколько дней. Если вы существуете, мы бы хотели с вами познакомиться! Но более вероятно, что это фейковые новости, и мы призываем китайскую прессу и пользователей соцсетей удалить эти сообщения», — заявила дипмиссия в Twitter.

Слова Эдвардса в своих статьях приводили такие издания, как CGTN, Shanghai Daily и Global Times, отмечает ВВС. Они ссылались на профиль предполагаемого ученого в Facebook.

В швейцарском посольстве отметили, что аккаунт мужчины был создан лишь две недели назад, и на него подписались всего три человека. В дипмиссии также добавили, что в реестре Швейцарии нет гражданина по имени Уилсон Эдварс. Кроме того, под этим именем не существует ни одной академической статьи.