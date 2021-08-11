Посол Турции: 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас

11 августа, 22:11

В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас, и за это мы прежде всего благодарим президента Ильхама Алиева.

Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Посол отметил, что с самого начала возникновения лесных пожаров в Турции Азербайджан оказал свою поддержку и направил помощь. По его словам, азербайджанские пожарные делают все возможное:

«Сегодня турецкий флаг развевается в Центре Гейдара Алиева. Это, в свою очередь, является еще одной поддержкой Азербайджана, и я благодарю за нее всех наших братьев», – сказал он (цитата по Trend).

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.