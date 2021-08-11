Сабина Алиева призвала Ереван отказаться от антиазербайджанской риторики

«Политика ненависти, проводившаяся в Армении в отношении азербайджанцев долгие годы, оказывает негативное влияние на психологию членов этого общества, а также детей. Такие шаги военно-политического руководства Армении, как формирование у армянских детей чувства азербайджанофобии, привлечение их к боевым действиям совершенно недопустимы».

С таким заявлением выступила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что Конвенция ООН «О правах детей», Женевская Конвенция «О защите гражданских лиц во время войны» запрещают привлечение к боевым действиям детей в возрасте до 15 лет и расценивают это как военное преступление: «К сожалению, военно-политическое руководство Армении, не соблюдающее свои обязательства в рамках международных конвенций, игнорирует и указанные нормы. Более подробная информация о подобных фактах будет приведена в нашем ближайшем отчете. Я как Омбудсмен, всерьез обеспокоена таким положением дел. Считаю, что правительство Армении должно соблюдать принятые на себя международные обязательства и отказаться от политики ненависти в отношении азербайджанцев» (цитата по АПА).