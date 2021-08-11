МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и передал ему ноту

Баку передал ноту протеста Тегерану в связи с фактами незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран.

Как сообщили в МИД, 11 августа посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

В ноте выражено протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.

В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.