Шойгу подтвердил модернизацию армянской армии Россией вопреки предупреждениям Баку

«Россия придает важное значение развитию взаимодействия с Арменией в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ». Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, принимая в Москве своего армянского коллегу Аршака Карапетяна.

По словам Шойгу, Москва готова «продолжать помогать в модернизации и реформировании армянской армии».

«Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», — сказал российский министр, слова которого приводит ереванский «Спутник».

Шойгу поздравил Карапетяна с назначением на должность, отметив, что оно состоялось в непростое время, когда стоят «сложные задачи реформирования оборонной сферы страны».

В свою очередь Карапетян «выразил благодарность» Шойгу за готовность содействовать восстановлению боеспособности Вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.

Президент Азербайджан Ильхам Алиев на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», проходящей в апреле в Баку, выражал обеспокоенность в связи с тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации собственных вооруженных сил.

«Мы очень обеспокоены тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации своей армии. И о своем беспокойстве мы уведомили российскую сторону. Любая возможность для мести лишь создаст ненужное напряжение», — заявил азербайджанский лидер.