Шойгу подтвердил модернизацию армянской армии Россией вопреки предупреждениям Баку

11 августа, 15:50

«Россия придает важное значение развитию взаимодействия с Арменией в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ». Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, принимая в Москве своего армянского коллегу Аршака Карапетяна.

По словам Шойгу, Москва готова «продолжать помогать в модернизации и реформировании армянской армии».

«Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», — сказал российский министр, слова которого приводит ереванский «Спутник».

Шойгу поздравил Карапетяна с назначением на должность, отметив, что оно состоялось в непростое время, когда стоят «сложные задачи реформирования оборонной сферы страны».

В свою очередь Карапетян «выразил благодарность» Шойгу за готовность содействовать восстановлению боеспособности Вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.

Президент Азербайджан Ильхам Алиев на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», проходящей в апреле в Баку, выражал обеспокоенность в связи с тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации собственных вооруженных сил.

«Мы очень обеспокоены тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации своей армии. И о своем беспокойстве мы уведомили российскую сторону. Любая возможность для мести лишь создаст ненужное напряжение», — заявил азербайджанский лидер.

﻿

Азербайджан потребовал от России положить конец беспределу армянских военных в Карабахе

11 августа, 13:32

Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются. Как сообщает Minval.az, с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны Азербайджана в среду, 11 августа.

В оборонном ведомстве напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», – отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Карапетяна о применении армянской армией силы во что бы то ни стало.

«Бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступал с провокационной военной доктриной, которую он назвал «Новая война за новые территории». Его позорная судьба известна всем.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.

Минобороны РФ сообщило накануне, что 9 августа в 17.45 в районе населенного пункта Шуша произошла перестрелка из стрелкового оружия между незаконными вооруженными формированиями карабахских сепаратистов и вооруженными силами Азербайджана.