Аскеров выразил благодарность пилотам лайнера, попавшего в сильную турбулентность

11 августа, 14:42

В среду, 11 августа, состоялась встреча руководства «Азербайджанских авиалиний» с пилотами авиакомпании, проявивших профессиональное мастерство при управлении самолетом в зоне сильной турбулентности на высоте больше 10 тысяч метров.

Об этом сообщает пресс-служба AZAL.

Напомним, что самолет Airbus А320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший 7 августа из Стамбула в Баку, попал в зону сильной турбулентности в небе над Турцией.

Президент AZAL Джахангир Аскеров выразил благодарность пилотам Эмину Бабаеву, Эльшану Садыхбейли и Магомеду Алиаскерову за грамотные действия в момент сильной турбулентности и вручил им ценные подарки.

«Пилоты увели самолет из зоны сильной турбулентности и взяли ситуацию под контроль, продолжив полет в штатном режиме», — отметил Джахангир Аскеров.

По его словам, Национальный авиаперевозчик Азербайджана всегда уделяет большое внимание безопасности полетов и профессиональной подготовке экипажа. Пилоты авиакомпании постоянно проходят подготовку на авиатренажерах, позволяющих качественно отработать действия экипажа при управлении самолетом в различных условиях.

Как отметил Джахангир Аскеров, турбулентность — нередкое природное явление, с которым сталкивается почти каждый пилот гражданской авиации. Турбулентность ясного неба (ТЯН) невозможно предугадать, но она не несет угрозы для самолетов.

Летный экипаж также поблагодарил руководство за проявленное внимание, отметив, что и в дальнейшем продолжит совершенствовать профессиональные навыки и обеспечивать безопасность полетов.

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Азербайджан потребовал от России положить конец беспределу армянских военных в Карабахе

11 августа, 13:32

Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются. Как сообщает Minval.az, с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны Азербайджана в среду, 11 августа.

В оборонном ведомстве напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», – отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Карапетяна о применении армянской армией силы во что бы то ни стало.

«Бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступал с провокационной военной доктриной, которую он назвал «Новая война за новые территории». Его позорная судьба известна всем.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.

Минобороны РФ сообщило накануне, что 9 августа в 17.45 в районе населенного пункта Шуша произошла перестрелка из стрелкового оружия между незаконными вооруженными формированиями карабахских сепаратистов и вооруженными силами Азербайджана.