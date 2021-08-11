Аскеров выразил благодарность пилотам лайнера, попавшего в сильную турбулентность

В среду, 11 августа, состоялась встреча руководства «Азербайджанских авиалиний» с пилотами авиакомпании, проявивших профессиональное мастерство при управлении самолетом в зоне сильной турбулентности на высоте больше 10 тысяч метров.

Об этом сообщает пресс-служба AZAL.

Напомним, что самолет Airbus А320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший 7 августа из Стамбула в Баку, попал в зону сильной турбулентности в небе над Турцией.

Президент AZAL Джахангир Аскеров выразил благодарность пилотам Эмину Бабаеву, Эльшану Садыхбейли и Магомеду Алиаскерову за грамотные действия в момент сильной турбулентности и вручил им ценные подарки.

«Пилоты увели самолет из зоны сильной турбулентности и взяли ситуацию под контроль, продолжив полет в штатном режиме», — отметил Джахангир Аскеров.

По его словам, Национальный авиаперевозчик Азербайджана всегда уделяет большое внимание безопасности полетов и профессиональной подготовке экипажа. Пилоты авиакомпании постоянно проходят подготовку на авиатренажерах, позволяющих качественно отработать действия экипажа при управлении самолетом в различных условиях.

Как отметил Джахангир Аскеров, турбулентность — нередкое природное явление, с которым сталкивается почти каждый пилот гражданской авиации. Турбулентность ясного неба (ТЯН) невозможно предугадать, но она не несет угрозы для самолетов.

Летный экипаж также поблагодарил руководство за проявленное внимание, отметив, что и в дальнейшем продолжит совершенствовать профессиональные навыки и обеспечивать безопасность полетов.