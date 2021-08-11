Пианистка из Азербайджана заботится о 200 бездомных животных в Турции

Национализм в недрах одного этноса есть свидетельство незавершенности формирования нации. Этим грешит армянская общность, которая практикует деление соплеменников на высший, первый, второй и другие сорта.

Карабахские беженцы, очутившиеся в Ереване и других частях Армении, превратились в настоящих изгоев, от которых шарахаются местные жители. Тем, кому выпало из-за боевых действий на азербайджанских территориях восвояси эвакуироваться, превратились в ненужных.

Им отказывают во временном жилье, выгоняют из общежитий, даже в аренду не сдают помещения только из-за того, что они карабахские. Их по традиции именуют «шуртвац», то бишь перевернутые, или перевертыши.

Вообще карабахские армяне в Ереване всегда были и остаются объектом унижений, издевательств и презрения. Это отдельная тема не для рассуждений, а раздумий. Коль их воспринимают в качестве неполноценных, стоило ли ради них затевать войну, унесшую жизни тысяч людей?!

Если рассмотреть унизительную сегрегацию в спектре событий последних тридцати с лишним лет, получается сущая головоломка. Националисты и радикалы, восседавшие в ереванских коридорах власти и в рядах творческих союзов бывшего советского субъекта, санкционировали движение «миацум». Помнится, как бурлила главная площадь Ханкенди, где дирижером выступал Роберт Кочарян вместе со своей сворой.

Они руководили протестующими массами, скандируя лозунг «воссоединение».

Следственные органы МВД, КГБ СССР располагали информацией о многосторонних связях ереванских, карабахских и прочих бонз с заграницей. Структуры диаспоры всячески подпитывали реакционные группы, сколоченные из местных заправил. Помогали оружием, деньгами, добровольцами и наемниками, чтобы отбить азербайджанский Карабаха.

Лет пять-шесть назад ереванские пропагандисты заполонили интернет пространство роликами, в которых трибуна была предоставлена карабахским армянам. Неуклюже воссоздав картину импровизированной массовки, больше смахивающей на колхозное собрание, герои сюжетов разряжались откровениями о том, как в мыслях уже не представляют совместную с азербайджанцами жизнь.

Квинтэссенцией признаний была мысль о необратимости самоопределения, которая-де состоялась. Разумеется, на тот момент они считали дело сделанным, им казалось, что азербайджанцы проглотили горькую пилюлю потерь. Однако статус-кво дело жиденькое.

До того была тупая сентенция того же Роберта Кочаряна о психологической несовместимости двух ментальностей – армянской и азербайджанской. «Первый президент освобожденного Карабаха», выступая перед европейскими парламентариями, озвучил свою находку и угодил пальцем в небо.

Если бы не силовой фактор и государственный переворот, карабахский армянин никогда бы не поднялся на Олимп власти. Во-первых, подфартило, во-вторых, первый президент Левон Тер-Петросян дал слабину, в-третьих, некоторые военно-политические круги России обеспечили политического выскочку защитным щитом.

О том, какова его красная цена, поведал армянский избиратель. На призывы Кочаряна сплотиться вокруг блока «Армения» на последних парламентских выборах ему, не мудрствуя, лукаво, показали красную карточку.

Не только потому, что карабахский, а еще и потому, что за десять лет президентства в чужой стране умудрился проявить железную руку, пролив не мало крови. Оставил после себя не самые добрые воспоминания и получил то, что заработал. Но не в этом интрига сюжета.

Сегрегация, как известно, является принудительным разделением людей на разные группы, где обозначаются доминирующие и гонимые. Так вот, во внутриармянской классификации карабахские – самые крайние и нежеланные. И стоило из-за них начинать войну?

Войну армяне начали не из-за интересов карабахцев, которые жили в Азербайджане припеваючи, а за территорию. Помнится, как усопший католикос Вазген второй, касаясь судьбы карабахских соплеменников, хладнокровно изрек, что «ради территориального вопроса можно пожертвовать жизнями бакинских и карабахских армян».

Крамольную мысль, от которой стыла кровь в жилах добропорядочного человека, озвучил верховный духовник, человек, посвятивший жизнь служению Богу. Настоящее кощунство и святотатство.

Они и пожертвовали армянами Азербайджана, устроив Сумгаит, погромы в Баку и других городах руками таких подонков и ублюдков, как Эдвард Григорян. Профессиональный убийца из Сумгаита собственноручно лишил жизни до десяти человек.

Сентябрь 2020 года возвестил о начале нового периода в тридцатилетней тяжбе. Мир со слов президента Ильхама Алиева и азербайджанских источников окончательно убедился в том, что на кавказских просторах нет межцивилизационного столкновения, как на то указывали армянские идеологи.

Ереван и диаспора, наплевав на собратьев из Азербайджана, пошли войной на соседа из-за территорий. Человеческие жизни не были и не могли быть для них ценностью или чем-то святым.

Вот почему язвы армянской националистической болезни сегодня выступают наружу.

Карабахских армян гонят взашей ото всюду, не церемонясь. Ереванские общежития, арендодатели требуют карабахцев покинуть квартиры. Беженцам некуда деться, они остались один на один с трудным положением.

Их беда усугубляется тем, что обещанное им урегулирование жилищного вопроса повисло в воздухе. И никому до него нет дела.

Таким образом, герои армянского сюжета под названием «миацум» после тридцати лет борьбы остались наедине со своими проблемами. Сегодня им есть что вспоминать из того, что может согреть душу. Разве в Азербайджане им жилось плохо?

Кусают локти, понимая, что оказались разменной монетой в руках националистов и мракобесов, затеявших торг. Последние наварились за счет бедных и обездоленных.

Что это за отношение? — вопрошают брошенные, не понимая, что золотая пора осталась позади. Были как у Христа за пазухой. Поддавшись на лживую пропаганду, доверившись таким ублюдкам, как Роберт Кочарян и Серж Саргсян, потеряли все, а так называемые лидеры колонны сепаратистов высосали из всех все, что можно было. Сколотив состояние, развели простаков по полной.

Так поступают те, для кого нет ничего святого кроме денег, состояния и недвижимости.

За годы, что около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев жили мечтой о великом возвращении, не было зафиксировано случаев грубого отношения к одиссее людей, которых армянская военщина лишила крова и покоя. Собратья помогли, приютили и сделали все возможное, чтобы у пострадавших не было бы чувства покинутых.

Они дождались вожделенного часа победы, которая еще раз ответила на извечный вопрос – кто есть кто.

Тофик Аббасов, аналитик