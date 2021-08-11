Ханде Харманджи: Нельзя все время оказывать давление на людей

11 августа, 10:38

Мы предполагали, что число случаев заражения COVID-19 возрастет, когда начнется некоторое послабление эпидемиологических мер и ослабление ограничений.

Об этом заявила глава Азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи, передает Report.

По ее словам, ВОЗ собирает базу данных касательно числа заражений: «Известно, что чем более жесткие меры принимаются, тем меньше число заражений. Чем больше послаблений, тем больше возрастает число инфицированных. Это говорит о том, что пандемия еще не закончилась. Но нельзя все время оказывать давление на людей. Ведь есть экономическая, социальная, психологическая составляющая этого вопроса. Правительства, в том числе правительство Азербайджана, с учетом эпидемиологической ситуации в стране, приняли решение о смягчении некоторых ограничений, чтобы мы смогли прийти в себя».

Представитель ВОЗ отметила, что за последний месяц наблюдается сильный рост числа зараженных коронавирусом: «За это время суточное число зараженных коронавирусом выросло в 10 раз. В Азербайджане каждый день проводится около 10 тысяч тестов. Среди проведенных тестов доля тестов с положительными результатами выросла с 2 до 13 процентов. Это означает, что число заболевших коронавирусом среди населения растет».

По словам Харманджи, проведенные в лабораториях тесты подтвердили наличие в стране «дельта»-штамма коронавируса: «Число заражений также растет. Если мы не примем меры предосторожности, ежедневные показатели вновь будут высокими, начиная с сентября. Также отмечу, что температура воздуха не оказывает никакого влияния на распространение коронавируса. Но в осенний сезон, когда погода становится прохладнее, граждане будут все больше предпочитать сидеть в закрытых помещениях, а циркуляция воздуха уменьшится. Все это, как известно, приводит к увеличению случаев заражения».

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Азербайджан потребовал от России прекратить беспредел в Карабахе

11 августа, 13:32

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и Премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы в Азербайджан, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются.

Армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации.

Все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна во что бы то ни стало применить силу против азербайджанской армии. Напомним, бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также высказался с провокационной военной доктриной, которую назвал «новые войны, новые территории». Его позорная судьба известна всем.

Азербайджанская армия примет все необходимые меры.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.