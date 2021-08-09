В России не нашли газа для Камчатки

9 августа, 17:14

Амбициозная программа газификакции регионов, анонсированная президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, зашла в тупик на Камчатке, где несмотря на собственную добычу газа без подключения остается почти половина жителей.

Ни «Газпром», ни «Новатэк» не нашли свободных объемов газа, чтобы полностью обеспечить топливом регион, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке и материалы совещания у вице-премьера Александра Новака.

«Новатэк», строящий на Камчатке терминал перевалки СПГ, куда будет поставляться газ с арктических месторождений, отказался снабжать полуостров из-за низких тарифов и нехватки объемов, которые законтрактованы для экспорта в Азию.

К тому же, газификация за счет СПГ потребовала бы строительства газопровода до Петропавловска-Камчатского стоимостью 120 млрд российских рублей. Эта сумма была признана неприемлемой, и от проекта решили отказаться.

Бремя газификации Камчатки легло на «Газпром», у которого свободных объемов также не нашлось. Собственная добыча на полуострове стремительно падает (420 млн кубометров) и покрывает меньше 70% потребностей, а газ с проекта «Ямал СПГ» слишком дорог и к тому же законтрактован индийской Gali.

Решением проблемы попробовали найти в бюджете, компенсируя «Газпрому» разницу между высокой экспортной ценой, и низкой внутренней. Кроме того, планировалось строительствл регазификационного терминала на 600 тысяч тонн возле Петропавловска-Камчатского. Но в итоге план был признан экономически неэффективным.

Газафикация Камчатки подвисла в воздухе. Для того чтобы определить источник поставок СПГ, правительство планирует провести согласительное совещание с НОВАТЭКом и «Газпромом».

Путин, напомним, в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

Провести газ, по идее Путина, нужно в те населенные пункты, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

По оценкам «Газпрома», под программу попадут 1,5 миллиона домовладений по всей России.

﻿

Грязная игра Армении: кто ей в этом потакает

9 августа, 19:55

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается взрывоопасной. Пребывающие еще в шоке военные побежденной армянской армии по всему периметру границы не перестают систематически подвергать обстрелу азербайджанские позиции и с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытаются осуществлять разведывательные полеты над приграничной территорией Азербайджана. При этом, оставаясь верной своей грязной традиции, опозорившая себя пресс-служба МО Армении с пеной у рта звонит во все колокола, что, мол, это азербайджанские солдаты в нарушение соглашений, достигнутых при участии Москвы, совершают акты агрессии в отношении бедной Армении.

Венцом этих провокаций стал приказ новоназначенного министра обороны Армении Аршака Карапетяна немедленно открывать огонь и  уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих.

Что же происходит на самом деле, и на что рассчитывает руководство Армении, дезинформируя мировое сообщество?

Очевидно, что эта подлая игра затеяна с целью подыграть осуществлению геополитических устремлений заморских покровителей Еревана, а также сорвать реализацию планов по установлению прочного мира в регионе при участии Москвы. Такого же мнения придерживаются многие независимые военные эксперты, в объективности которых сомневаться не приходится. К примеру, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что Армения пытается затянуть процесс демаркации границ между двумя странами, потому что решение данного вопроса в полной мере лишает надежд реваншистов вернуть себе территории, которые они ранее удерживали.

По словам эксперта, с помощью обстрелов Армения препятствует созданию Зангезурского коридора, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахчываном, хотя разблокирование коммуникаций и начало полноценного экономического развития региона предусмотрены трехсторонним соглашением. Тем самым, по мнению Перенджиева, армянская сторона также создает риски и для себя.

Вторым моментом неразумного тактического поведения нынешнего руководства Армении в лице Никола Пашиняна фактически является попытка втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном. Но Москве это не нужно. Во-первых, в условиях нынешнего мирового геополитического хаоса Кремль не пойдет на конфронтацию как с Азербайджаном, так и с Турцией, являющейся его стратегическим партнером.

Во-вторых, Россию сегодня больше заботит ситуация в приграничных с нею среднеазиатских республиках, к южным границам которых уже вышли афганские талибы.

Так что политические игры и ошибки Армении, приведшие к ее капитуляции во Второй Карабахской войне, сегодня могут обернуться для нее еще большей трагедией. И, во избежание эскалации, она должна подписать договор о демаркации международно признанных границ и двигаться к установлению мирной жизни в регионе.

К этому на протяжении нескольких месяцев постоянно призывает Ереван и президент Ильхам Алиев. Подобные сигналы Армении подают Москва, Анкара и авторитетные мировые организации. А в ответ слышны выстрелы, провокации, нередко приводящие к новым жертвам.

В сложившейся ситуации Баку пока сохраняет хладнокровие и занят лишь напоминанием о победоносном железном кулаке Второй Карабахской войны. В то же время, не афишируя рядом моментов напряженности на границе с Арменией, здесь задаются вопросом, с какой целью некоторые страны, осознано или нет, потакают агрессивным устремлениям Еревана. И непросто потакают, но иногда оказывают и прямую военно-техническую поддержку реваншистским намерениям армянских авантюристов. За примерами далеко идти не надо. Так, в тот момент, когда Армения тиражировала очередную дезинформацию о якобы сбитом над ее территорией азербайджанском БПЛА, соответствующим подразделениям азербайджанской армии удалось посадить очередной барражировавший над их головами БПЛА противника.

Исследование параметров аппарата показало, что он ориентирован на сбор разведданных. На нем установлены камера и мотор китайского производства, автопилот «Cube» канадского производства, системы GPS и GLONASS. Предполагается, что БПЛА изготовлен в России.

И это не единственный случай. В отличие от фейковых вбросов армянской стороны, азербайджанские военные не спекулируют темой вражеских БПЛА, которые периодически выводятся из строя вооруженными силами Азербайджана.

Так, технические характеристики другого БПЛА, замеченного над территорией Азербайджана, точь-в-точь совпали с параметрами казахстанского TENGRI PRO, который также ориентирован на ведение оперативной разведки. Все это в Баку видят, анализируют и делают выводы. Конечно, досадно, что дружественные нам страны или их компании снабжают Армению техническими средствами, которые она вовсю использует в своих агрессивных устремлениях против Азербайджана. Хочется верить, что приобретение подобных систем оперативной разведки было осуществлено без ведома казахстанских властей, хотя, как известно, поставки такого рода техники не обходиться без контроля соответствующих инстанций. В этой связи, наверное, не мешало бы вспомнить некоторым псевдопартнерам, к чему приводит в конце концов такого рода медвежья услуга. Им стоило бы призадуматься, на чьей они стороне – на стороне мира в регионе или возобновления новой кровавой войны по их соседству.