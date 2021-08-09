В России не нашли газа для Камчатки

Амбициозная программа газификакции регионов, анонсированная президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, зашла в тупик на Камчатке, где несмотря на собственную добычу газа без подключения остается почти половина жителей.

Ни «Газпром», ни «Новатэк» не нашли свободных объемов газа, чтобы полностью обеспечить топливом регион, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке и материалы совещания у вице-премьера Александра Новака.

«Новатэк», строящий на Камчатке терминал перевалки СПГ, куда будет поставляться газ с арктических месторождений, отказался снабжать полуостров из-за низких тарифов и нехватки объемов, которые законтрактованы для экспорта в Азию.

К тому же, газификация за счет СПГ потребовала бы строительства газопровода до Петропавловска-Камчатского стоимостью 120 млрд российских рублей. Эта сумма была признана неприемлемой, и от проекта решили отказаться.

Бремя газификации Камчатки легло на «Газпром», у которого свободных объемов также не нашлось. Собственная добыча на полуострове стремительно падает (420 млн кубометров) и покрывает меньше 70% потребностей, а газ с проекта «Ямал СПГ» слишком дорог и к тому же законтрактован индийской Gali.

Решением проблемы попробовали найти в бюджете, компенсируя «Газпрому» разницу между высокой экспортной ценой, и низкой внутренней. Кроме того, планировалось строительствл регазификационного терминала на 600 тысяч тонн возле Петропавловска-Камчатского. Но в итоге план был признан экономически неэффективным.

Газафикация Камчатки подвисла в воздухе. Для того чтобы определить источник поставок СПГ, правительство планирует провести согласительное совещание с НОВАТЭКом и «Газпромом».

Путин, напомним, в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

Провести газ, по идее Путина, нужно в те населенные пункты, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

По оценкам «Газпрома», под программу попадут 1,5 миллиона домовладений по всей России.