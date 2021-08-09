В Беларуси из школьной программы убрали произведения Солженицына, Набокова и Алексиевич

Из белорусской школьной программы по русскоязычной литературе для старших классов исключены лауреаты Нобелевской премии Александр Солженицын и Светлана Алексиевич. Из списка дополнительного чтения убраны Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург. Внимание на это обратил преподаватель Сергей Дубелевич.
Александр Солженицын, Владимир Набоков и Виктор Некрасов были включены в тему «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы». Три академических часа выделялось на повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Внеклассно предлагалось прочитать его же рассказ «Матренин двор». В новой программе из троих писателей остался только Виктор Некрасов. Солженицын выведен в список литературы для дополнительного чтения.
Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в программу входила книга Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Теперь она оттуда исключена. Алексиевич – единственный белорусский писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе. Она живет в Германии и находится в оппозиции к режиму Александра Лукашенко.
Корректировки в школьную программу внесены на фоне противостояния режима Лукашенко с оппозицией после президентских выборов 2020 года. На участников протестов возбуждены тысячи уголовных дел, в августе 2020 года сообщалось о массовых пытках, действия властей сравниваются с худшими тоталитарными практиками.
В начале 2000-х годов произведения Алексиевич уже убирали из школьной программы, напоминает издание Zerkalo. В 2015 году ее книги пообещали вернуть в обязательную школьную программу для профильных гуманитарных классов. Тогдашний министр образования Беларуси Михаил Журавков заявлял, что нобелевский лауреат пишет «специфическую, тяжелую» литературу.