В Беларуси из школьной программы убрали произведения Солженицына, Набокова и Алексиевич

9 августа, 14:09

Из белорусской школьной программы по русскоязычной литературе для старших классов исключены лауреаты Нобелевской премии Александр Солженицын и Светлана Алексиевич. Из списка дополнительного чтения убраны Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург. Внимание на это обратил преподаватель Сергей Дубелевич.

Александр Солженицын, Владимир Набоков и Виктор Некрасов были включены в тему «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы». Три академических часа выделялось на повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Внеклассно предлагалось прочитать его же рассказ «Матренин двор». В новой программе из троих писателей остался только Виктор Некрасов. Солженицын выведен в список литературы для дополнительного чтения.

Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в программу входила книга Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Теперь она оттуда исключена. Алексиевич – единственный белорусский писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе. Она живет в Германии и находится в оппозиции к режиму Александра Лукашенко.

Корректировки в школьную программу внесены на фоне противостояния режима Лукашенко с оппозицией после президентских выборов 2020 года. На участников протестов возбуждены тысячи уголовных дел, в августе 2020 года сообщалось о массовых пытках, действия властей сравниваются с худшими тоталитарными практиками.

В начале 2000-х годов произведения Алексиевич уже убирали из школьной программы, напоминает издание Zerkalo. В 2015 году ее книги пообещали вернуть в обязательную школьную программу для профильных гуманитарных классов. Тогдашний министр образования Беларуси Михаил Журавков заявлял, что нобелевский лауреат пишет «специфическую, тяжелую» литературу.

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«Уйдем скоро». СМИ рассказали о пустующем Лачине и настроениях российских миротворцев

9 августа, 11:42

Город Лачин пуст, в нем нет ни одного жителя, все закрыто, магазины не работают. В Лачине, кроме постов российских миротворцев и проезжающих автоколонн, ничего нет. Об этом пишет «Туран» со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур Азербайджана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, на Лачинском кругу ему удалось увидеть только 3-4 автомобиля с армянскими номерами, тогда как через этот круг ежедневно проезжают азербайджанские колонны с многочисленной тяжелой военной техникой.

Как отмечает агентство, сотрудник вернулся из длительной командировки в Карабах, проехав по Губатлы, Агдаму, Кельбаджару, Физули, Джабраилу и Зангелану.

По договоренности, армянские автоколонны при сопровождении миротворцев проезжают по Лачинской дороге в Армению по нечетным дням недели, азербайджанские колонны по четным. Но если азербайджанцы строго придерживаются этого графика, то армяне ездят по этой дороге все дни недели. Во вторник, четверг и субботу армянские водители выжидают, когда азербайджанские колонны проедут утром в 9 часов с севера на юг, и вечером в 16 часов с юга на север, и ездят в этом временном промежутке, сказал источник агентства.

Он добавил, что азербайджанские и армянские водители по требованию русских снимают с автомобилей национальные флаги. Миротворцы говорят, что это делается для того, чтобы местное население не мешало продвижению колонн. Прежде были случаи забрасывания камнями автомобилей стоящими у обочин гражданскими людьми.

В Лачине офицер азербайджанской силовой структуры видел только российские флаги. Он беседовал с российским военнослужащим. Россиянин поделился своими впечатлениями сказав, что в разговорах с азербайджанцами он слышит рассуждения о необходимости мирной жизни. А откровенничающие с россиянином армяне часто с удовлетворением рассказывают, как армяне убивали турок.

Этот же миротворец ВС РФ считает, что российское военное присутствие в регионе не протянется дольше первых пяти лет.

Схема миротворческих постов и патрулей различается, в зависимости от географических особенностей района. Если в Агдаме, где горы низки (в районе села Шелли) мобильные патрули россиян ездят между азербайджанскими и армянскими военными постами, то в Лачине и Губатлы такое невозможно. Посты противоборствующих сторон размещены на склонах или хребтах гор, россиянам для патрулирования между ними дороги нет, и солдаты враждующих армий стоят друг перед другом.

В Кельбаджаре он видел много азербайджанских фермеров, живущих в палатках рядом с принадлежащими им стадами сельскохозяйственных животных, и пчелиными ульями.