The National Interest: Израиль и Россия в ближайшее десятилетие могут начать войну между собой

Может ли Израиль своими авиаударами в Сирии спровоцировать войну с Россией? Израиль полон решимости и дальше наносить удары по иранским войскам в Сирии, чтобы держать их на расстоянии от своей северной границы. В то же время у России в Сирии тысячи военнослужащих, которые могут оказаться меж двух огней и даже начать боевые действия, если Москве надоест смотреть, как лупцуют ее союзника. Об этом пишет The National Interest (перевод — inosmi.ru).

А если Израиль и Россия сойдутся в бою, то не посчитает ли старший брат Израиля по имени США, что он обязан вмешаться?

Нельзя сказать, что Иерусалим и Москва жаждут такой потасовки. «Никто из нас не желает военной конфронтации, — сказал мне недавно во время интервью в Иерусалиме высокопоставленный военачальник из Армии обороны Израиля. — Это пагубно отразится на обеих сторонах».

Однако политика Израиля сводится к следующему. Он будет делать все, что считает необходимым для выдворения иранских войск из Сирии. А если России это не по нраву и отношения испортятся, то что ж, порча связей — это справедливая цена за то, чтобы Сирия не стала очередной иранской ракетной базой на израильской границе.

Сейчас отношения между Иерусалимом и Москвой намного лучше, чем в годы холодной войны. Результатом этого стала странная близость, напоминающая советско-американскую разрядку 1970-х годов. На поверхности видно определенное дружелюбие и стремление к сотрудничеству. А в глубине — настороженность, подозрительность и столкновение основополагающих интересов.

«Все в Израиле понимают, кто такие русские и с кем у них альянс, — сказал представитель военного ведомства этой страны, попросивший не называть его имя. — Мягко говоря, русские нам не союзники. У нас есть один союзник, и это Соединенные Штаты. Русские пришли сюда совсем с другими целями. Они поддерживают сирийский режим, у которого есть нескрываемая цель: уничтожить Израиль, если только появится такая возможность. А еще они входят в коалицию, поддерживающую Иран».

То, насколько легко военные действия Израиля могут вызвать чрезвычайное происшествие, стало ясно в сентябре 2018 года во время удара [прикрывшихся от сирийцев российским транспортным Ил-20 израильских истребителей F-16, по версии Минобороны РФ,] по складам боеприпасов на западе Сирии. Ракеты, выпущенные сирийскими зенитчиками по израильским самолетам, случайно сбили российский самолет-разведчик Ил-20 из-за того, что его отражающая поверхность была намного больше, чем у F-16. В результате погибли 15 россиян. Россия обвинила Израиль, что он специально использовал российский самолет в качестве прикрытия и не предупредил Москву заранее о готовящемся налете. Израиль свою вину отрицал, однако Россия от своих обвинений не отказалась, и вскоре поставила в Сирию современные зенитно-ракетные комплексы С-300.

Тем не менее, Израиль видит определенную ценность в российском присутствии, полагая, что она является сдерживающим фактором для Ирана и тем рычагом, который поможет удалить иранские войска из Сирии. После февральской встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Владимира Путина по преодолению разногласий после инцидента с Ил-20 израильские власти заявили, что Путин согласен с необходимостью вывода иностранных войск из Сирии. Москве дружественные отношения с Израилем дают больше влияния на Ближнем Востоке, так как Америка сокращает свое присутствие в регионе.

Тем не менее, Кремль осуждает израильские авиаудары в Сирии, называя их «незаконными». Сирия является союзницей России более полувека, и именно удары российских ВВС, а также войска Ирана и «Хезболлы» спасли зашатавшийся режим Башара аль-Асада от ИГИЛ и прочих повстанческих группировок. С 2015 года в Сирии побывали как минимум 63 000 российских военнослужащих. Путин с 2016 года обещает вывести российские войска, но в настоящее время на сирийской территории находится более 5 000 военнослужащих и бойцов частных военных компаний, которые действуют при поддержке нескольких десятков самолетов и вертолетов.

Россия в Сирии надолго. В сирийском Тартусе находится ее единственная военно-морская база в Средиземном море. В 2016 году Москва и Дамаск подписали соглашение сроком на 49 лет, которое дает российским боевым кораблям с ядерными силовыми установками право базироваться там. Кроме того, на западе Сирии имеется как минимум две авиабазы, на которых развернута российская авиация и зенитно-ракетные комплексы, включая системы большой дальности С-400.

Израиль может смириться с присутствием России по соседству. А вот иранцы с израильским присутствием — нет. Израильские власти предупреждают, что Тегеран планирует разместить в Сирии 100-тысячную группировку своих и союзнических войск. «Хезболла» с ее ракетным арсеналом в 130 000 единиц уже угрожает Израилю со стороны Ливана. Если Сирия присоединится к Ливану и станет для Ирана второй ракетной базой, это будет настоящим кошмаром для израильтян.

«Мы можем, и мы твердо намерены затруднять иранцам жизнь, заставляя их расплачиваться такой ценой, какую они не захотят платить», — сказал представитель Армии обороны Израиля. Израильские ВВС как раз этим и занимаются, регулярно атакуя объекты Ирана и «Хезболлы», о чем Нетаньяху сообщил в январе после сокрушительного авиаудара по иранскому военному складу, расположенному недалеко от международного аэропорта Дамаска.

«Мы продолжаем реализовывать свои планы, — сказал представитель израильской армии, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия мешать Израилю наносить удары в Сирии. — Наша активность свидетельствует о том, что несмотря ни на что, мы имеем значительную свободу действий».

Но еще более показательным стал его очень краткий ответ на вопрос о том, в какой мере Израиль готов бороться за такую свободу действий.

«Готов», — сказал о своей стране израильский военный.

В связи с этим возникает другой вопрос: может ли Израиль наносить удары по иранцам в Сирии, не провоцируя столкновение с Россией?

В этой стране действуют механизмы деконфликтации, в том числе, горячая линия между российскими и израильскими военными. «Мы неукоснительно информируем русских о своих действиях, поэтому их оперативная картина всегда актуальна», — сказал представитель ЦАХАЛ. Но это информирование не помогло избежать инцидента со сбитым российским самолетом.

Возможно, злополучный Ил-20 оказался не в том месте и не в то время. Тем не менее, легко можно представить множество не менее роковых сценариев. Жертвами могут стать российские советники или техники, находящиеся на иранских или сирийских объектах во время израильского авиаудара. Возможно случайное попадание израильской управляемой бомбы по российской базе. Мишенями могут стать российский летчик или зенитно-ракетная батарея, напуганные наносимым неподалеку израильским авиаударом и потому открывшие огонь. А может, Россия почувствует себя обязанной поддержать престиж Сирии и ее неустойчивого правительства. То, насколько опасно сирийское небо для всех, стало ясно в декабре 2017 года, когда американские истребители F-22 начали отстреливать тепловые ловушки, чтобы отпугнуть пару российских штурмовиков Су-25, вторгшихся в бесполетную зону в восточной части Сирии.

Ясности ради надо сказать, что Армия обороны Израиля не хвастается своими возможностями в отношении России и не проявляет к ней враждебности. Она понимает, что эта бывшая сверхдержава обладает самым крупным ядерным арсеналом на нашей планете. Представитель ЦАХАЛ сравнил Израиль с «мышью, которая зарычала». Это название классического романа о крошечной стране, которая бросила вызов США.

Но если Израиль и напоминает мышь, то это мышь очень могучая. Она хоть и маленькая, но сильная, и она не боится пускать в ход кулаки. Из-за этого опасность войны РФ и Израиля столь велика, что такой конфликт выходит из разряда маловероятных гипотез. После Шестидневной войны 1967 года в Египет были направлены советские истребители. Это привело к печально известному инциденту в июле 1970 года, когда в ходе тщательно спланированной воздушной засады над Суэцким каналом израильская авиация за три минуты сбила пять истребителей МиГ-21, пилотируемых советскими летчиками.

С другой стороны, России нет нужды воевать с Израилем, чтобы навредить ему. Надо сказать, что представитель израильской армии был в меньшей степени обеспокоен реальным столкновением между израильскими и российскими войсками, и в большей тем, что Россия может поставить врагам Израиля, таким как Сирия и Иран, самое современное оружие, например, зенитно-ракетные комплексы. В начале 1970-х Советский Союз поставил в Египет и Сирию большое количество зенитных ракет и орудий, которые нанесли большие потери израильской авиации во время войны Судного дня 1973 года. Если Россия захочет, она сможет заставить Израиль дорогой ценой расплачиваться за его действия в воздухе.

Как всегда бывает в ходе арабо-израильских (и ирано-израильских) конфликтов, подлинная опасность заключается не в самом региональном конфликте, а в его эскалации. Во время войны 1973 года Советы пригрозили направить в Египет войска, если Израиль не согласится на прекращение огня. Соединенные Штаты в ответ объявили о готовности нанести ядерный удар.

Если израильтяне и русские сойдутся в драке, или если Москва серьезно пригрозит Израилю применением военной силы, вмешаются ли США, чтобы поддержать своего давнего союзника? Или они пойдут на риск полной потери своего престижа, отказавшись от вмешательства? Воздержится ли Россия, для которой сирийская интервенция стала знаковым символом возрождения военной мощи и статуса великой державы, от ответного удара, если будет сбит еще один российский самолет, или погибнет еще один российский солдат?

И самый важный вопрос: не приведет ли напряженность между Израилем и Россией к столкновению между американскими и российскими войсками?

В конечном итоге кому-то придется отступить. Но Иран не собирается отказываться от своего форпоста на израильской границе, а Россия вряд ли может заставить его сделать это. Опять же, есть Израиль, который твердо намерен остановить Иран.

Как сказал представитель Армии обороны Израиля, «мы более 70 лет доказываем, что являемся суверенным государством, и не позволим собой помыкать».