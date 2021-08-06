Председатель Милли Меджлиса встретилась со спикером иранского парламента

6 августа, 13:58

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Иране с официальным визитом для участия в церемонии присяги новоизбранного президента этой страны Саида Ибрагима Раиси.

Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса сообщает, что в рамках визита 6-го августа Сахиба Гафарова встретилась с председателем Исламского консультативного совета Мохаммад-Багером Галибафом.

Спикер иранского парламента приветствовал председателя Милли Меджлиса и азербайджанскую делегацию, и сказал, что рад видеть в Тегеране представителей дружественного соседского государства, сообщает АПА.

Как отметил иранский спикер, Иран и Азербайджан связывают общие географические, исторические, культурные и религиозные ценности. Также, по словам г-на Галибафа, в Иране Азербайджан очень любят и внимательно следят за разворачивающимися в нём процессами,

Поблагодарив за искренний приём, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила удовлетворение дружескими и добрососедскими отношениями с Ираном. Она отметила большое значение взаимных визитов глав двух государств в установлении двусторонних отношений связей высокого уровня. Подписанные во время этих визитов документы теперь составляют правовую базу взаимоотношений двух государств. Отрадно то, что освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации позволило нам взять под полный контроль наши границы с Ираном, заявила С.Гафарова.

Говоря о межпарламентских отношениях наших стран, председатель Милли Меджлиса подчеркнула существенный вклад двух парламентов в сотрудничество между нашими государствами. Азербайджанские и иранские депутаты обмениваются регулярными визитами, а действующие в обеих законодательных ассамблеях группы дружбы служат мостом между ними.

Председатель Милли Меджлиса также заметила во время беседы, что Нагорно-карабахский конфликт уже стал историей, в то время как Азербайджаном начаты широкомасштабные восстановительные и перестроечные работы на своих землях, освобождённых из армянской оккупации. Спикер Сахиба Гафарова сообщила о разрушении Арменией мечетей, памятников культуры и любых строений вообще, а также полнейшем уничтожении всяческой инфраструктуры на территориях Азербайджана за время их оккупации. Враг даже осквернил наши святилища и мечети, добавила она.

Хотя конфликт окончен, ряд проблем всё ещё остаётся нерешённым. Речь идёт об отказе Армении выдать карты минных полей, заложенных на наших землях, которые были оккупированы тридцать лет до их освобождения в ходе Отечественной войны. Кроме того, Армения пытается помешать возвращению наших вынужденных переселенцев в родные края и прибегает к провокациям в вопросе делимитации границ.

Затем принимавшие участие во встрече заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев озвучили свои мысли об азербайджано-иранских отношениях.

Под занавес встречи спикеры двух парламентов обменялись приглашениями друг другу нанести в их страны официальные визиты.

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Россия в агонии пытается избежать белорусского сценария

6 августа, 15:30

Бюро по демократическим институтам и правам (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалось направлять миссию для наблюдения за голосованием в России в сентябре. Об этом в четверг сообщил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. Откажется от наблюдения на выборах также Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ.

Напомним: представители БДИПЧ и ПА ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами в Госдуму 17–19 сентября. Организации просили российские власти пустить миссию, которая совокупно состояла бы из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Однако впоследствии Москва решила ограничить допустимое число наблюдателей от этих институтов до 60 человек из-за … «санитарно-эпидемиологической ситуации». В ОБСЕ, в свою очередь, подчеркнули, что не видят ограничений, которые могли бы помешать полноценному наблюдению за выборами.

Таким образом, представители ОБСЕ впервые с 2007 года отказались от наблюдения за выборами в Госдуму.

И вот тут уже изрядную пищу для размышлений даёт тактика российских властей. Для некоторых позиция Москвы в этом вопросе может показаться, мягко говоря, странной. Но это только на первый взгляд. Да, эпидемиологическая ситуация в России далека от нормальной, количество заболевших коронавирусом растет, темпы вакцинации продолжают оставаться очень низкими, а меры властей по борьбе с пандемией зачастую подвергаются критике, но при всем этом есть интересный парадокс: в стране по-прежнему проходят концерты, серьезных «ковидных» ограничений на массовые мероприятия не введены.

Так действительно ли российских властей столь озаботило здоровье наблюдателей, которые, между прочим, наиболее критично настроены по отношению к процедуре выборов в этой стране?

Здесь, пожалуй, стоило бы провести небольшой экскурс в недалекое прошлое. Дело в том, что год назад в Беларуси прошли очередные президентские выборы. Еще до дня голосования всем было известно, что результаты выборов будут фальсифицированы. Впрочем, масштаб этих протестов оказался абсолютно неожиданным – тяжелое экономическое положение, последствия пандемии, действующие против страны санкции вынудили белорусов выйти на улицы. В результате акции были жестко подавлены, а Лукашенко, отставку которого прогнозировали эксперты, удалось остаться во власти при демонстративной поддержке Кремля.

И теперь с аналогичной угрозой столкнулись российские власти. Российский истеблишмент понимает, что недовольство масс растет изо дня в день и это, в конечном счете, приближает перспективу протестов. Началась агония российской системы? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Но в любом случае очевидно, что власть всячески пытаясь избежать белорусского сценария, целенаправленно исключая наблюдателей ОБСЕ из выборов в Госдуму и придумывая смехотворную «отмазку».

О том, как обстоят дела в российской экономике, об ухудшающемся социальном положении населения этой страны не говорит, пожалуй, только ленивый. Неэффективные меры властей против COVID, действующие санкции против ведущих компаний нанесли серьезный удар по и так ослабленной экономике.

А в опубликованном в середине июля докладе UNICEF, посвященному продовольственной безопасности, указывалось, что сегодня в России в условиях нехватки еды или недостаточного питания живут более 9 млн россиян. В UNICEF констатировали, что в 2018–2020 годах 400 тыс. российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости», то есть они были вынуждены ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов, еще 8,8 млн россиян до сих пор находятся в группе «умеренной» уязвимости — им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продукты низкокачественной диетой.

Но вот что примечательно: на фоне столь плачевной ситуации, казалось бы, властям страны следовало бы заняться решением первостепенных задач и проблем, с которыми столкнулось ее же население, отражать непростые вызовы пандемии.

Но путинская Россия в своем амплуа – серьезный социально-экономический, демографический кризис не повлиял на ее военные амбиции, наоборот, «аппетиты» повышаются. Что вдобавок ко всему также усугубляют ее столь тяжелое положение.

Россия продолжает дестабилизировать обстановку и усиливаться в разных горячих точках мира, пытаясь продемонстрировать свою силу. В Карабахе, к примеру, оказывает гуманитарную и медицинскую помощь армянскому населению, реализует инфраструктурные проекты. Более того, накануне стало известно, что она разместила своих пограничников на армяно-азербайджанской границе. Все это, конечно же, подразумевает дополнительные колоссальные деньги и ресурсы, которые любая здравомыслящая власть направила бы на нужны собственного населения, тем самым повышая повышения качества его жизни.

Хотя чего тут недоумевать – искать логику в действиях российских властей не стоит. И вновь умом Россию не понять…

М. Салимов