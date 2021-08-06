Председатель Милли Меджлиса встретилась со спикером иранского парламента

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Иране с официальным визитом для участия в церемонии присяги новоизбранного президента этой страны Саида Ибрагима Раиси.

Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса сообщает, что в рамках визита 6-го августа Сахиба Гафарова встретилась с председателем Исламского консультативного совета Мохаммад-Багером Галибафом.

Спикер иранского парламента приветствовал председателя Милли Меджлиса и азербайджанскую делегацию, и сказал, что рад видеть в Тегеране представителей дружественного соседского государства, сообщает АПА.

Как отметил иранский спикер, Иран и Азербайджан связывают общие географические, исторические, культурные и религиозные ценности. Также, по словам г-на Галибафа, в Иране Азербайджан очень любят и внимательно следят за разворачивающимися в нём процессами,

Поблагодарив за искренний приём, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила удовлетворение дружескими и добрососедскими отношениями с Ираном. Она отметила большое значение взаимных визитов глав двух государств в установлении двусторонних отношений связей высокого уровня. Подписанные во время этих визитов документы теперь составляют правовую базу взаимоотношений двух государств. Отрадно то, что освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации позволило нам взять под полный контроль наши границы с Ираном, заявила С.Гафарова.

Говоря о межпарламентских отношениях наших стран, председатель Милли Меджлиса подчеркнула существенный вклад двух парламентов в сотрудничество между нашими государствами. Азербайджанские и иранские депутаты обмениваются регулярными визитами, а действующие в обеих законодательных ассамблеях группы дружбы служат мостом между ними.

Председатель Милли Меджлиса также заметила во время беседы, что Нагорно-карабахский конфликт уже стал историей, в то время как Азербайджаном начаты широкомасштабные восстановительные и перестроечные работы на своих землях, освобождённых из армянской оккупации. Спикер Сахиба Гафарова сообщила о разрушении Арменией мечетей, памятников культуры и любых строений вообще, а также полнейшем уничтожении всяческой инфраструктуры на территориях Азербайджана за время их оккупации. Враг даже осквернил наши святилища и мечети, добавила она.

Хотя конфликт окончен, ряд проблем всё ещё остаётся нерешённым. Речь идёт об отказе Армении выдать карты минных полей, заложенных на наших землях, которые были оккупированы тридцать лет до их освобождения в ходе Отечественной войны. Кроме того, Армения пытается помешать возвращению наших вынужденных переселенцев в родные края и прибегает к провокациям в вопросе делимитации границ.

Затем принимавшие участие во встрече заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев озвучили свои мысли об азербайджано-иранских отношениях.

Под занавес встречи спикеры двух парламентов обменялись приглашениями друг другу нанести в их страны официальные визиты.